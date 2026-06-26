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naturvernforbundet

Naturvernforbundet: Førdefjord-dom må også stoppe sjødeponi i Repparfjorden

Naturvernforbundet mener gruvedommen om Førdefjorden i Høyesterett også må få konsekvenser for det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden i Finnmark.

En rekke demonstranter har i flere år aksjonert mot dumpingen i Førdefjorden.
En rekke demonstranter har i flere år aksjonert mot dumpingen i Førdefjorden. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
NTB
26. juni 2026 - 07:49

Høyesterett slo i juni fast at selskapet Nordic Mining har fått godkjenning til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden på feil grunnlag, fordi tillatelsene er basert på en feiltolkning av regelverket.

Naturvernforbundet mener dommen også må få konsekvenser for det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden i Finnmark, skriver Klassekampen.

– Høyesteretts dom får konsekvenser for gruveselskapet Nussir også. Tillatelsene som ble gitt til dem og Nordic Mining, er identiske og ble gitt omtrent samtidig, sier forbundsleder Truls Gulowsen - som mener sjødeponier må stanses.

– Selskapene må søke på nytt om nødvendige utslippstillatelser, og vi råder dem til å finne annet lagringssted enn havbunnen, sier han.

Selskapet Nussir har planlagt kobbergruve i Repparfjorden i over 15 år og har tillatelse til å deponere totalt 30 millioner tonn masser i fjorden. Daglig leder Øystein Rushfeldt i Nussir hadde ikke anledning til å kommentere saken til avisen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som saksøkte staten i 2022, har fått medhold i Efta-domstolen, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har forsøkt å hindre gruvedrifte og dumping i Førdefjorden siden 2008. Kampen er ikke nødvendigvis over helt enda
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Førdefjordennaturvernforbundet
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