Naturvernforbundet: Førdefjord-dom må også stoppe sjødeponi i Repparfjorden

Høyesterett slo i juni fast at selskapet Nordic Mining har fått godkjenning til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden på feil grunnlag, fordi tillatelsene er basert på en feiltolkning av regelverket.

Naturvernforbundet mener dommen også må få konsekvenser for det planlagte sjødeponiet i Repparfjorden i Finnmark, skriver Klassekampen.

– Høyesteretts dom får konsekvenser for gruveselskapet Nussir også. Tillatelsene som ble gitt til dem og Nordic Mining, er identiske og ble gitt omtrent samtidig, sier forbundsleder Truls Gulowsen - som mener sjødeponier må stanses.

– Selskapene må søke på nytt om nødvendige utslippstillatelser, og vi råder dem til å finne annet lagringssted enn havbunnen, sier han.

Selskapet Nussir har planlagt kobbergruve i Repparfjorden i over 15 år og har tillatelse til å deponere totalt 30 millioner tonn masser i fjorden. Daglig leder Øystein Rushfeldt i Nussir hadde ikke anledning til å kommentere saken til avisen.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som saksøkte staten i 2022, har fått medhold i Efta-domstolen, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.