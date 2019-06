Næringsministeren: Må bli mer lønnsomt å være medeier i gründerbedrifter

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjestet i dag Nitos samling om gründerskap. Et av de viktigste signalene han kom med, var at det må gjøres mer for at flere kan bli medeiere i bedriftene de er med på å starte opp.



– Nesten alle oppstartsbedrifter jeg møter har denne utfordringen. Som gründerbedrift kan du ikke konkurrere på lønn. Du må kunne tilby eierskap – i tillegg til lav eller moderat lønn. Vi må rett og slett gjøre det mer lønnsomt å bli medeier. Det betyr å forbedre opsjonsbeskatningen, sa han, og la til at det ironisk nok kan slå verst ut om oppstartsbedriften går bra.



– Dersom oppstartsbedriften din går bra, får du gjerne enda større utfordringer. Da fyker gjerne verdsettelsen av bedriften i været. Uten at du nødvendigvis tjener penger. Det er ikke uvanlig at eierne av norske oppstartsbedrifter plutselig sitter på en bedrift som er verdt hundrevis av millioner kroner, sa Røe Isaksen.



Ironien er at det som kan se ut som en suksess, gjør det ekstra vanskelig å tilby nye medarbeidere å bli medeiere.



– Si at du tilbyr en nyansatt 490.000 i lønn og tilbud om medeierskap dersom det går bra. Etter en stund kan de se ut som om du har en eierandel verdt millioner. Men det er fortsatt bare på papiret. Likevel skattes du som om det var ekte penger. Det går ikke, utdyper Røe Isaksen, som innrømmer at hans egen regjering ikke har gjort nok med skattereglene.



– Vi gjorde noe med opsjonsbeskatningen for noen år siden. Men ikke nok. Jeg ønsker å gjøre mer. Det samme gjelder formueskatten, som er en dum måte å beskatte på. Det gjør det rett og slett mindre attraktivt å være gründer.



På spørsmål fra salen om når det vil bli gjort noe med reglene for skatt på opsjoner og formue, vil han likevel ikke love for mye.



– Vi får se – det er en sak for statsbudsjettet. Men opsjonsbeskatning er ett av de viktigste områdene når det gjelder oppstartsbedrifter.