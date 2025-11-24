 Nå vil Trump starte reaktoren igjen

I 1979 ble den første reaktoren ved atomkraftverket Three Mile Island, oppkalt etter øya med samme navn, stengt etter den alvorligste atomulykken i USAs historie. I 2019 ble den andre reaktoren stengt.

Nå skal reaktoren, som har vært ute av drift i seks år, startes opp igjen.

Til dette prosjektet har USAs president, Donald Trump, godkjent et lån på én milliard dollar, tilsvarende rundt 10 milliarder kroner, skriver Reuters.

USAs energiminister, Chris Wright, sier om lånet til Constellation Energy, som driver Three Mile Island i Pennsylvania:

– Det vil sikre at Amerika har den energien som trengs for å utvide den innenlandske produksjonsbasen og vinne KI-kappløpet.

Kontrakt med Microsoft

Constellation Energy inngikk i fjor en avtale med Microsoft om å ta i bruk en 835 MW-reaktor for å styrke teknologigigantens datasentre.

Selskapet trenger blant annet mer strøm til det raskt økende strømforbruket, blant annet som følge av implementeringen av kunstig intelligens-teknologier.

Avtalen gjelder for de neste 20 årene og forventes å skape mer enn 600 arbeidsplasser.

Slik så anlegget på Three Mile Island ut to dager etter ulykken 28. mars 1979. Foto: Barry Thumma / AP

Utstyr ikke klart

Det vil imidlertid ta tid før anlegget kan tas i bruk.

Ifølge Reuters må blant annet kjøletårn renoveres og en hovedtransformator installeres før det kan produseres strøm.

I tillegg krever anlegget godkjenninger fra den amerikanske atomtilsynsmyndigheten og vannrelaterte tillatelser. Ifølge planen skal anlegget stå klart i 2027.

Reuters skriver også at prosjektet har møtt motstand, blant annet fordi det ennå ikke er funnet et lagringssted for radioaktivt avfall.