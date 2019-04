Nå skal pakkebudet ta med søpla tilbake

Gjenvinningsselskapet Ragn-Sells har dratt i gang et nytt avfallskonsep, «Elskede By». Konseptet går ut på at el-varebiler frakter pakker og gods til kunder i sentrum, og tar med seg avfall ut igjen.

Med seg har de logistikkleverandøren Bring og KLP Eiendom, som eier bygget hvor sentralen for den nye transportjenesten skal ligge.

I det tidligere brevsenteret til Posten ved Oslo S skal det være ladestasjon for el-bilene som vil bli brukt i tjenesten, og det er her utvekslingen av varer og avfall skal foregå.

– Etter hvert ønsker vi å opprette flere slike hub-er eller samlastingssentre rundt i byen, sier Bente Åsen Sørum, direktør for marked og kommunikasjon i Ragn-Sells.

Suksess i Stockholm

I første omgang skal de betjene gatene mellom Oslo S og Slottet, det vil si Karl Johan med stikkveier.

Saktegående el-biler og el-varesykler skal levere pakker og varer til kontorister og næringsdrivende i Oslo sentrum, og ta med seg søpla deres tilbake.

Bilene skal gå i ruter og følge en fast tidsplan.

Elskede By Målsetning: Økt sikkerhet

Mindre støy og utslipp

Sikre tilgjengelighet til kunder og materialer i Oslo sentrum

Tilby et samlastingskonsept med høy grad av service for kundene

Tilby sirkulære løsninger med ombruk og økt materialgjenvinning

Effektivisering og reduserte kostnader

Profilering og omdømmebygging

Utvikle et konsept som kan kopieres til andre byer og større næringsområder Postterminalen: 2000 m2 for sortering og samlasting av gods og restprodukter

Elektriske trucker og maskiner betjener HUB

10 ladestasjoner for kjøretøy og maskiner

Ruteoptimalisering i sentrum med riktig tilpasset utstyr

Nye arbeidsplasser

Grønne fasader Nettside: elskedeby.no Kilde: Elskede By

Det oppgitte målet med tilbudet er mindre utslipp, mindre støy og mindre trafikk.

Opplegget er allerede prøvd ut i Stockholm, også der etter initiativ fra svenskeide Ragn-Sells. Til sammen 11 varebiler er i Sveriges hovedstad erstattet med elektriske kjøretøy, og CO2-utslippene for de aktuelle transportene er redusert med 73 prosent, skriver Ragn-Sells i en pressemelding.

Målsetningen er en tilsvarende reduksjon fra de involverte selskapenes drift i Oslo innen 2023.

– Dere skriver at bilene skal ta med seg gods, avfall og materialer. Hvor mye materialer kan en el-bil få med seg?

Raymond Johansen og Lan Marie Nguyen Berg hyllet tiltaket som et nytt skritt mot deres felles målet: Oslo som nullutslippsby. Foto: Knut Bjørheim

– I første omgang blir det snakk om tørt småavfall. Papp, papir og plast. Men vi ønsker å utvide virksomheten slik at vi også kan samle inn vått avfall og bygningsavfall i sekker, sier Sørum til TU Bygg.

Entra vil være med

«Elskede by» innvies av byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

– Som del av Miljøhovedstadsåret har vi utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport. Når vi vet at transportsektoren står for 55 prosent av utslippene, er det svært gledelig å se at tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og bidra til at oslolufta blir reinere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Marked- og kommunikasjonsdirektør Bente Åsen Sørum i Ragn-Sells forteller at avfallet som skal ut av sentrum, vil bli fraktet av selskapets nylanserte el-lastebil eller -bakløfter «Highway to el». Avfall til forbrenning går til Klemetsrud, annet avfall går til gjenvinningsstasjonen på Skårer utenfor byen.

Tungtransport står i dag for 22 prosent av klimagassutslippene i hovedstaden, oppga byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg i talen sin under åpningsarrangmentet for Elskede by.

Ragn-Sells' elektriske bakløfter «Highway to el» skal frakte avfallet ut av sentrum. Foto: Rangsells

Kommunikasjon- og markedsdirekøter Bente Åsen Sørum kan avsløre at eiendomsselskapet Entra er interessert i gå inn som en fjerde partner i samarbeidet.

– Det er viktig å få med de store eierne og forvalterne av eiendom i sentrum, sier Sørum.

– Hva slags dataverktøy skal dere bruker for å samordne logistikken?

– Vi har ikke investert i et nytt system, inntil videre bruker vi de Bring og Ragn-Sells har allerede, sier hun.