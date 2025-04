Nå kommer EUs plan for å kvitte seg med russisk gass

Saken er sampublisert med Energi og Klima.

EU-kommisjonen vurderer å forby nye gasskontrakter mellom EU og Russland. Tidligere har forsøk på å stanse flommen av gass fra Russland til EU vært mislykket.

De store inntektene som Russland har fra å selge gass til bedrifter i EU-land, fyller opp russernes krigskasse.

Selv om EU-landene bruker 23 prosent mindre gass i 2024 enn i 2021, er forbruket fortsatt over 330 milliarder kubikkmeter årlig. Nedgangen skyldes særlig utbygging av sol- og vindkraft og omfattende energiøkonomisering.

80 prosent import

Men fortsatt er EU avhengig av import av dyr gass som presser energiprisene opp. Høye energipriser er den store utfordringen for EUs konkurransekraft.

Hele 80 prosent av gassen importeres, der norsk gass står for rundt 40 prosent. Russland er nummer to med 19 prosent av importen, mens USA følger like etter, ifølge Acer.

Da energikommissær Dan Jørgensen i februar la frem planene for et mer effektivt energisystem, minnet han om at EU siden invasjonen i Ukraina har kjøpt gass for tilsvarende verdien av 2400 F-35 kampfly. Dette er USAs nyeste og dyreste kampfly som Norge har kjøpt 52 stykker av til en pris av 1,75 milliarder kroner pr. stykke.

Den 6. mai er det ventet at energikommissær Jørgensen skal legge frem en lenge etterlengtet plan for hvordan EU i 2027 skal gjøre seg helt uavhengig av russisk gass. Utfordringen er om EU-landene kan enes.

EU mener alvor

Kilder i kommisjonen bekrefter overfor Energi og Klima at forslagene skal vise at EU mener alvor med å fase ut russisk gass.

Noe av det som diskuteres, er flere tiltak som ikke krever enstemmighet, slik sanksjoner gjør.

Hva pakken som kommer 6. mai vil inneholde, er ikke kjent.

Nyhetsbyåret Reuters skriver at EU-kommisjonen vurderer ulike forslag for å hindre at det inngås nye kontrakter som sender russisk gass inn i EU-markedet.

Kommisjonen vurderer også å gjøre det enklere for selskaper i EU-land å bryte ut av allerede inngåtte gasskontrakter, uten at Russland kan kreve kompensasjon. Dette vil være handelspolitiske tiltak som ikke må vedtas enstemmig.

Land som for eksempel Ungarn, truer med å blokkere sanksjoner mot den russiske gassimporten, som landet er avhengig av.

Så langt har gassimporten fra Russland gått i gal retning.

Stadig mer russisk gass

I 2024 økte importen av russisk gass til EU med 18 prosent, ifølge denne rapporten fra Ember. Det til tross for at det nå bare er en rørledning fra Russland til EU, nemlig TurkStream. Den leverte 11 prosent mer i 2024 enn året før. For flere av landene øst i EU som Slovakia og Ungarn, er denne gassen meget viktig.

De har ikke mulighet til å kjøpe LNG (nedkjølt flytende gass) fra Midtøsten eller USA.

Gass eksportert i rør er erstattet av LNG som fraktes på skip. Import av russisk LNG var rekordhøy i 2024, skriver High North News.

Et EU-forbud mot import av russisk LNG har så langt vist seg umulig å enes om, men EU-landene har vedtatt forbud mot reeksport av russisk LNG.

Gass på bordet i en fredsavtale

EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, har spilt inn europeisk gassbehov som et element for å dempe handelskrigen mellom USA og EU. Enkelt sagt at EU-landene kjøper mer LNG fra USA når russisk gass fases ut.

Kjøp av gass er kommersielle kontrakter mellom private aktører. Det er betydelig skeptisk i Europa til å skifte ut et ustabilt Russland med et ustabilt USA som energileverandør. Den avtroppende, tyske energiminister Robert Habeck har advart mot dette.

Situasjonen er ikke mindre uoversiktlig ved at det stadig kommer signaler om at USA mener Russland skal få eksportere gass igjen via Nord Stream 2 i Østersjøen. Den ble aldri satt i drift, som følge av Russlands angrep på Ukraina i februar 2022.

Politico skrev denne uken at det er interne diskusjoner i Trump-administrasjonen om å oppheve sanksjonene og la Russland eksportere gass via Nord Stream 2. Russland er åpenbart interesser i det, men det er heller tvilsomt om det finnes kjøpere til denne gassen på EUs side, skriver Politico.