Samtidig med at EU-kommisjonen legger frem en lang rekke planer for den videre klima- og energipolitikken onsdag 26. februar, legger den frem et kontroversielt lovforslag.

Kommisjonen vil ha nedfelt i lov at utslippene i unionen skal kuttes med 90 prosent i forhold til 1990-nivå i 2040. Dette må til, mener EUs egne eksperter, dersom EU skal nå målet om klimanøytralitet i 2050. Det var Politico som først omtalte dette.

90 prosent er det laveste tallet i rådene fra ekspertene. Målet er at EU skal ha behandlet loven om 90 prosent utslippskutt før neste FNs klimakonferanse. Den holdes i Brasil i november i år.

Meget omstridt

I det mer høyrevridde Europaparlamentet er dette en sak som har vekket betydelig debatt, alt før forslaget er lagt frem. EPP, som er søsterpartiet til Høyre og KrF i Norge, er ikke spesielt begeistret for et slikt lovforslag. Det er heller ikke de liberale. Ytre høyre ønsker å skrote slike krav.

Polen, som dette halvåret har formannskapet i EU, hadde håpet at saken ikke ble lansert før etter at Polen har valg i mai.

På det ene klimaministermøte i EU etter det andre, har det også vært reist betydelig bekymring rundt målet om 90 prosent kutt i 2040. Bakgrunnen for dette er tosidig. For det første frykter mange for at nye tøffe klimakrav som følger av en slik lov vil redusere EUs konkurransekraft. Oppmerksomheten i EU er nå i økende grad rettet mot sviktende konkurransekraft.

Det andre er at mange mener det er for tidlig å komme med et slikt bastant krav, fordi EU-landene nå er midt inne i å gjennomføre den omfattende lovgivningen, som er vedtatt i de to store lovpakkene «Fit for 55» og «RepowerEU.»

Da saken sist ble behandlet av klima- og miljøministerne før jul, var bekymringen stor for at et mål om 90 prosent kutt ville svekke EUs konkurransekraft.

Løfte fra Ursula

Det var i fjor sommer at EU-kommisjonens gjenvalgte president, Ursula von der Leyen, lovet å lovfeste 90-prosentsmålet. Dette var ikke kommisjonen forpliktet til å foreslå, men hun valgte å love dette for å vise at hun mener alvor med å oppnå EUs klimamål.

Onsdag legger EU frem tre dokumenter, såkalte kommunikasjoner. Dette er et om ren industri (Clean Industry Deal), en plan for forenkling av regelverket rundt det grønne skiftet, og en plan for billigere energi.

I planen for billigere energi understreker kommisjonen viktigheten av å bygge ut strømkabler i Nordsjøen. Og i Clean Industry Deal foreslås det betydelige endringer i bruken av statsstøtte. Forenklingen vil blant annet omfatte endringer i rapportering for bærekraftige investeringer, den såkalte taksonomien.

Disse planene skal følges opp med konkret lovgivning, der mye vil være EØS-relevant.