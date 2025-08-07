Nå kommer det nye fotobokser

– Streknings-ATK er et av de mest effektive tiltakene vi har for å redusere fart og alvorlige ulykker. Effekten er godt dokumentert gjennom både nasjonale og internasjonale studier, sier seksjonssjef for automatisk trafikkontroll i Statens vegvesen, Hilde Therese Halås, til ABC Nyheter.

Streknings-ATK er et system som måler gjennomsnittsfarten over flere kilometer.

Nå står følgende strekninger for tur:

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor bør du oppleve KI‑utstillingen på Teknisk museum

E10 ved Bogen i Ofoten ferdigstilles september/oktober

E6 Snåsavatnet – ferdig i september/oktober

Rv 2 Sigernessjøen, nord for Kongsvinger, i løpet av 2025

E39 Blindheimstunnelen i Ålesund, i løpet av 2025

E39 i Gloppen kommune, mellom Bergheim og Egge, i løpet av 2025

E18 mellom Tvedestrand og Risør, forventet ferdig i 2025

Tiltakene prioriteres på strekninger der det er blitt dokumentert fartsovertredelser og det ofte er ulykker.

– På litt lengre sikt er også E16 mellom Sundvolden og Hønefoss høyaktuell. Den oppfyller alle kriterier, og her ligger det an til punkt-ATK begge veier, sier Halås.