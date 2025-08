Nå har nesten alle kommuner hurtiglader

Nå er det kun 14 av 357 kommuner som ikke har en hurtiglader. I 2017 stod 300 kommuner uten. Det melder Norsk Elbilforening i en pressemelding.

I Norge er det rundt 10.000 hurtigladere.

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening. Foto: Elbilforeningen

– Det er ganske fantastisk å tenke på at vi har gått fra 300 til 14 kommuner uten hurtiglader på under ti år. Det viser hvor raskt vi kan bygge infrastruktur når både myndigheter og næringsliv legger til rette for at forbrukerne kan gjøre gode miljøvalg, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Rask utvikling

I 2017 sto 300 kommuner uten husritglader.

I 2022 lanserte Enova en støtteordning med mål om å bygge ut og styrke infrastrukturen for elbilladere i hele landet.

Før støtteordningen kom på plass var det 59 kommuner uten hurtigladere, og etter støtteordningen skulle kun 15 av landets kommuner mangle et hurtigladetilbud.

Mange grep muligheten og investerte raskt i utbygging av ladeinfrastruktur, noe som har resultert i et rekordlavt antall med nå kun 14 kommuner igjen uten hurtiglader.

Hvor mangler det?

Slik fordeler de gjenværende kommunene seg:

Akershus: Gjerdrum

Troms: Gratangen

Finnmark: Hasvik

Trøndelag: Leka

Nordland: Nesna, Rødøy, Røst, Træna, Vega, Vevelstad, Værøy

Østfold: Skiptvet

Innlandet: Sør-Fron

Rogaland: Utsira

Nordland skiller seg ut, med sju kommuner uten lader – flere av dem utenfor Lofoten eller langs Helgekysten. På en av lokasjonene, Vega, er Helgeland Kraft i gang med å få på plass en ladestasjon.

Selv om noen kommuner mangler hurtigladere, kan de ligge i områder der hurtigladetilbudet totalt sett er godt.

– Vi vet at på noen av disse lokasjonene har det rett og slett bare tatt litt tid å sette opp ladestasjoner, så det er godt å se at det fortsatt skjer en utvikling, sier Bu.

Samtidig, på Østlandet hvor det gjerne har vært enklere å bygge ut ladere, mangler det hurtigladetilbud i Skiptvet i Østfold og Gjerdrum i Akershus. Disse kommunene fikk ikke tildelt støttemidler.

I 2022 vedtok Stortinget et påbud om kortbetaling på nye hurtigladere, etter at bransjen lenge hadde hatt ulike løsninger. Fortsatt mangler mange ladepunkter kortterminal.