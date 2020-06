Nå er den unike havfarmen endelig på plass – bruker tre dager på å losse

Etter to måneders ferd fra Kina kom Havfarm 1 fram til Hadsel i Nordland lørdag. De neste to ukene skal den forankres på lokaliteten ved Ytre Hadseløya og kobles til landstrøm. I tillegg gjenstår det noe etterarbeid som ikke kunne gjennomføres på verftet i Kina på grunn av korona, melder selskapet Nordlaks som eier havfarmen.

Det er fraktefartøyet Boka Vanguard som har transportert havfarmen fra verftet, og arbeidet med å losse av konstruksjonen er forventet å ta tre dager. Fire større offshorefartøy og tre taubåter er leid inn for å bistå.

Ankrene som skal holde havfarmen på plass, totalt 11 ankre som veier 22 tonn hver, ble plassert ut allerede i fjor. Konstruksjonen er 385 meter lang og knapt 60 meter bred.

Havfarm 1 er en ny type oppdrettsmerd som skal tåle mer naturkrefter enn tradisjonelle merder. Den gigantiske merden skulle i utgangspunktet veie 22.000 tonn, men vekten har blitt 33.000 tonn.

– Det er bare tre Nordlaks-ansatte som har sett Havfarmen så ferdig som den er nå, så nå er vi mange som er spente på å få se Havfarmen med egne øyne, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.

Men lørdag morgen kunne deler av mannskapet gå om bord.

– Trenger mer av dette

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen skryter stort av Nordlaks og initiativtaker Inge Berg. Til TU sier han at Norge trenger flere slike bedrifter og prosjekter.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/NFD

– Jeg synes det er en fantastisk flott historie, og vi trenger mye mer av dette – evnen til å tenke stort og samtidig klare å gjennomføre det. De har investert mye av det de har tjent selv for å få til dette. Mange vet ikke hvor mye arbeid som ligger bak dette prosjektet. Det krever mye vilje, evne og ikke minst kondisjon for å gjennomføre dette. Det er akkurat dette vi trenger mer av i Norge framover, sier Ingebrigtsen.

– Jeg synes det er en stor dag - selvfølgelig for Nordlaks og Inge Berg, men også for Hadsel kommune og Norge som oppdrettsnasjon. Dette er en ny retning innen havbruk, sier han.

Jobber med ny ordning

Havfarmen er en del av myndighetenes utviklingstillatelser, en ordning der flere hundre aktører søkte om tillatelser mot at de utviklet havbrukskonsepter som løste noen av næringens problemer, blant annet arealmangel og utslipp. Nordlaks fikk 21 tillatelser til Havfarm 1 og oppfølgeren Havfarm 2. Verdien av de 21 tillatelsene er på nærmere tre milliarder kroner.

Etter at fristen for å søke om utviklingstillatelser gikk ut i 2017, og etter at alle søknadene nå er førstegangsbehandlet, har flere etterlyst en ny runde med utviklingstillatelser i havbruk.

– Kommer det flere runder med utviklingstillatelser?

– Vi har som mål at Norge skal være en ledende havnasjon. Vi har denne ene retningen med havbruk til havs, og i tillegg har vi kystnært oppdrett hvor vi må løse en del utfordringer knyttet til miljømessig bærekraft – både i forhold til lakselus og slam. Vi jobber med det, men det er ikke noe konkret ennå, svarer Ingebrigtsen.

Dronefoto fra slep i Hadselfjorden. Foto: nordlaks.no

Mer objektive kriterier

Selv om alle søknadene er førstegangsbehandlet av Fiskeridirektoratet, har departementet kun behandlet fem av 40 klager fra de som var misfornøyd med direktoratets svar.

I en eventuell ny ordning blir det derfor viktig med mer objektive kriterier.

– Det er viktig at vi trekker noen erfaringer fra ordningen som har vært. Et av kriteriene som har vært litt vanskelig, er kriteriet om betydelig innovasjon. For hva er «betydelig innovasjon» egentlig. Det er som å spørre ti stykker hva de synes er fint – da får du ti forskjellige svar. Hvis man skal få til en ny ordning, må man jobbe fram noen kriterier som er mer objektive, enklere å saksbehandle og som sikrer likebehandling av søkerne, sier fiskeriministeren.

Setter ut fisk i september

Arbeidet med lossing, sleping og forankring er det selskapet Sea Systems som har fått ansvaret for. De har erfaring fra lignende arbeid med offshoreanlegg og sier i en melding at det kun er kraftig storm fra vest som kan forsinke arbeidet med havfarmen.

Fisken er allerede produsert og skal etter planen slippes ut i havfarmen i september i år.