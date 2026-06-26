Mystisk syn før kampfly ble skutt ned over Iran: – Romvesenaktig

Kort tid før en amerikansk jagerpilot 3. april i år skjøt seg ut med katapultsete fra et F-15E Strike Eagle-kampfly over Iran, så han noe som har fått alarmklokkene til å ringe i Pentagon: Iranske droner beveget seg gjennom luften på en måte som minnet om en manet.

Slik forklarer i alle fall fire anonyme kilder med kjennskap til saken til det amerikanske mediet CNN.

Jagerpiloten skal ha fortalt om opplevelsen under en debrief som fant sted kort tid etter at spesialstyrker reddet ham ut nær Zagrosfjellene. Meldingen har vakt bekymring i det amerikanske etterretningsmiljøet, fordi den tyder på at det kan ha skjedd store fremskritt innen iransk droneteknologi.

– Flere droner som er koblet sammen og beveger seg som én enhet, med mindre droner under de større dronene som tentakler. Det er skikkelig romvesenaktig shit, sier en av dem CNN har snakket med, mens en annen av de anonyme kildene beskriver det som et svevende «minefelt av droner».

Nedskytingen av F-15-flyet, som har en toppfart på over 2600 kilometer i timen, eller to ganger lydens hastighet, er første gang siden USA sammen med Israel begynte å bombe Iran 28. februar i år at det iranske militæret har lyktes med å skyte ned et amerikansk kampfly.

Og mens Pentagon hittil har antatt at Iran ikke har den avanserte teknologien som de svevende minefeltene krever, kan prestestyret ha fått hjelp fra Kina eller Russland, forteller to av kildene. Begge landene vurderes allerede å ha teknologien, som også spøker på slagmarken i Ukraina.

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Et farlig våpen

Svevende minefelter finnes også rundt frontlinjen i Ukraina, i den såkalte kill zone, der 75–85 prosent av drepte og sårede soldater blir angrepet. Det fortalte droneekspert ved Forsvarsakademiet, Emilie Berthelsen, nylig til Ingeniørens podkast Transformator.

«En av tingene det har blitt rapportert om, er at ukrainske styrker har satt opp droner i et område, for eksempel 1 ganger 1 kilometer, som er som et minefelt. Så hvis soldater går inn der, vil de automatisk bli angrepet av denne dronen», sa hun.

Svevende minefelter er et ekstremt farlig våpen – særlig på grunn av evnen til svært godt koordinerte angrep. USA vil derfor «bruke enormt mye penger» på å beskytte seg mot dem, sier Emma Bates, som er ekspert på høyteknologisk krigføring og droner.

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«Hvis det har sprengstoff om bord, og hvis det holder ressurser i reserve til å angripe det som den første salven ikke ødela – da er det et svært kapabelt våpen», sier hun til CNN.

Om det i virkeligheten var et svevende minefelt den amerikanske jagerpiloten så i april, før kampflyet hans ble skutt ned, kan det komme svar på i forbindelse med en pågående undersøkelse av hendelsen.

Så langt har CNN uten hell forsøkt å få bekreftet kildenes opplysninger fra offisielt hold.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.