Moskenes ferjekai reparert mandag – åpner tirsdag ettermiddag

Ferjekaia skal være reparert mandag kveld.

– Første avgang fra Bodø til Moskenes blir tirsdag klokka 16.45, hvis alt går etter planen. Deretter vil ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten gå som normalt igjen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den midlertidige ferjeruten mellom Bodø og Svolvær fortsetter mandag. Den er rundt tre kvarter lenger enn den vanlige ruten fra Bodø til Moskenes.

Vegvesenet oppfordrer reisende til å følge med på Torghattens nettsider for oppdatert informasjon om rutetider.

Det var 232 passasjerer og 13 besetningsmedlemmer om bord da ferja MF Landegode kolliderte i kaia torsdag kveld. Ingen personer ble skadet, men kaia fikk store skader, og fergelemmen havnet i sjøen under sammenstøtet.