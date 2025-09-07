Abonner
Samferdsel

Moskenes ferjekai reparert mandag – åpner tirsdag ettermiddag

Ferjekaia i Moskenes åpner igjen tirsdag etter å ha vært stengt siden torsdag kveld, da den ble skadet etter påkjørsel av en ferje.

Ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes i Lofoten holdes stengt inntil videre etter at ferja MF «Landegode» kolliderte med ferjekaia på Moskenes ved 20-tida torsdag kveld.
Ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes i Lofoten holdes stengt inntil videre etter at ferja MF «Landegode» kolliderte med ferjekaia på Moskenes ved 20-tida torsdag kveld. Foto: Hanna Sverdrup / States vegvesen / Handout
NTB
7. sep. 2025 - 21:18

Ferjekaia skal være reparert mandag kveld.

– Første avgang fra Bodø til Moskenes blir tirsdag klokka 16.45, hvis alt går etter planen. Deretter vil ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten gå som normalt igjen, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Den midlertidige ferjeruten mellom Bodø og Svolvær fortsetter mandag. Den er rundt tre kvarter lenger enn den vanlige ruten fra Bodø til Moskenes.

Vegvesenet oppfordrer reisende til å følge med på Torghattens nettsider for oppdatert informasjon om rutetider.

Det var 232 passasjerer og 13 besetningsmedlemmer om bord da ferja MF Landegode kolliderte i kaia torsdag kveld. Ingen personer ble skadet, men kaia fikk store skader, og fergelemmen havnet i sjøen under sammenstøtet.

Samferdsel
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
COWI AS
Hydrogeologist
Kripos
Spesialetterforsker innen datakriminalitet
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
En tjeneste fra