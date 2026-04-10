Morrow starter levering av celler til tunge maskiner

Morrow Batteries har startet leveranser av battericeller til det finske teknologiselskapet Proventia. I løpet av første halvår skal Proventia ta cellene i bruk i produksjonsmaskiner hos europeiske kunder.

En av de første kundene er en østerriksk maskinprodusent som utvikler elektriske transportkjøretøy for tunnelbygging. Maskinene brukes til å frakte materialer og utstyr inn og ut av tunneler under anleggsarbeid.

Slike maskiner opererer ofte i lukkede og forutsigbare miljøer, noe som gjør dem særlig egnet for elektrifisering.

Ifølge Proventia er dette produksjonsmaskiner som skal brukes hos sluttkunde. Altså er det ikke snakk om pilot- eller testmaskiner.

Proventia utvikler batteripakker for tunge maskiner og industrielle applikasjoner. Fremover vil selskapet tilby systemer basert på LFP-celler fra Morrow, produsert i Arendal.

Langsiktig avtale

Morrow og Proventia signerte i januar en langsiktig leveranseavtale for celler. Avtalen varer til 2031. Dette er en del av Morrows strategi, der industripartnere skal sikre langsiktige leveranser.

Ifølge Proventia kan leveransene vokse til flere hundre batteripakker årlig i 2027 og 2028.

Leveransene skjer samtidig som Morrow er i en presset økonomisk situasjon. Selskapet er fortsatt langt unna lønnsomhet og jobber med å hente inn ny kapital. Administrerende direktør Jon Fold von Bülow sier til Dagens Næringsliv at det haster og at det er krevende.

Dette er ikke første gang Morrow leverer celler som tas i bruk i ferdige produkter hos sluttkunder, ifølge kommunikasjonssjef Naja Boone.

Morrow startet produksjon i desember i fjor, og selskapet leverer celler til kunder i flere sektorer, som kommersielle kjøretøy, energilagring og forsvarsapplikasjoner.

– Noen kunder, som Proventia, integrerer våre celler i batteripakker til sine sluttkunder. Andre bruker dem til å validere sine produkter før de skalerer opp sine egne produksjonslinjer, opplyser Boone.

– Hypen er over

Proventia mener markedet for elektrifisering av tunge maskiner nå er i en ny fase.

Morrow åpnet sin batterifabrikk i Arendal i 2024.

– Hypen er over. Det som står igjen, er applikasjonene der elektrifisering faktisk gir verdi, enten i form av lavere driftskostnader eller økt produktivitet, sier Jari Granath i Proventia til TU.

Det er særlig innen bygg- og industrimaskiner at batteriløsninger nå er konkurransedyktige. Ifølge Proventias analyser kan andelen elektriske løsninger i tyngre maskiner globalt øke fra rundt 5 prosent i dag til rundt 12 prosent innen 2035.

Det er andre aktører Proventia kunne samarbeidet med, men valget falt på Morrow på grunn av mulighet for tett samarbeid om utvikling og optimalisering av batterisystemene, ifølge Granath.

Batterisystemene Proventia leverer ligger typisk i området 60 til flere hundre kilowattimer per maskin. Batteripakkene er optimalisert for krevende miljøer hvor plass, vekt og driftstid er begrensende faktorer.

Granath forklarer at det i slike maskiner er begrenset hvor mye batterikapasitet som kan installeres, og at batteret må utnyttes best mulig.

Tett samarbeid

Proventia kunne valgt større og mer etablerte celleleverandører, men valgte Morrow av flere grunner.

– Vi jobber ikke bare med en batterileverandør. Vi trenger en partner som kan bidra med teknologisk innsikt i hvordan vi optimaliserer bruken av batteriet, sier Granath.

Han forklarer at etterspørselen blant annet skyldes erfaringer med ustabile leverandørkjeder de siste årene. Flere kunder ønsker derfor batterier produsert i Europa for å redusere risikoen for avbrudd i leveranser.

Selskapet opplyser også at flere europeiske OEM-prosjekter med Morrow-celler er planlagt, med første systemleveranser i løpet av 2026 og opptrapping i perioden 2027 til 2030.

Morrow ønsker ikke å oppgi hvor stor andel av produksjonskapasiteten avtalen med Proventia omfatter, eller hvor store volum avtalen innebærer. Det er heller ikke oppgitt hvor mange maskiner det skal leveres til.