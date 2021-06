Modifisert forskningsdrone skal samle søppel i sjøen

– Denne rengjøringsdronen er basert på vår Otter USV-plattform. Men den har en annen last enn den tradisjonelle multibeam sonar-lasten som vi pleier å ha. Denne har et bur som kan lukke seg når det er fullt. Den drar til en dokk for å tømme lasten, og deretter fortsetter den videre på rengjøringsoppdraget, sier Joel Pederick i Maritime Robotics.