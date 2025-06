Reuters: Over 100 døde fraktet til sykehus etter flystyrten i India

Flere enn 100 døde er fraktet til et sykehus i Ahmedabad i India etter flystyrten, opplyser lokalt politi til Reuters.

Et fly fra Air India med over 240 mennesker om bord traff et hybelhus for leger da det styrtet i et tettbygd område kort tid etter avgang fra Ahmedabad i delstaten Gujarat torsdag. Flight AI171 skulle til Gatwick.

– For øyeblikket jobber vi med å finne ut av detaljene, og vi vil dele ytterligere oppdateringer så snart som mulig, heter det i en uttalelse fra Air India.

Reuters får opplyst av en kilde at det var 217 voksne og elleve barn om bord.

Air India bekrefter ifølge AFP at 169 indere, 53 briter, syv portugisere og en canadier er blant passasjerene. Flyet hadde også to piloter og ti kabinansatte.

Ahmedabad ligger i delstaten Gujarat vest i India. Byen rommer rundt åtte millioner mennesker, og den travle flyplassen der er omringet av tettbyggede boligområder.

Brannvesenet jobber på stedet etter flystyrten i Ahmedabad vest i India.

Air India-sjef kondolerer familiene

– Med ektefølt sorg bekrefter jeg at Air India Flight 171 fra Ahmedagad til Gatwick var involvert i en tragisk ulykke i dag, sier Air India-sjef Natarajan Chandrasekaran i en uttalelse.

– Våre tanker og dypeste kondolanser går til familiene og de nærstående av dem som er rammet av denne katastrofale hendelsen, sier han videre.

Det er etablert krisesenter og støttegruppe for familier som ønsker informasjon, legger han til.

Styrtet i boligområde

Flyet styrtet inn i et hybelhus for leger, opplyser en politikilde til Reuters.

Overvåkingstjenesten Flightradar sier det siste signalet de fikk fra flyet kom bare noen sekunder etter avgang. Det er snakk om et 787–8 Dreamliner-fly fra Boeing.

Flyet falt ned like utenfor flyplassens område. Leder Faiz Ahmed Kidway for Indias sivile luftfartsdirektorat sier til AP at styrtet flyet i et boligområde kalt Meghani Nagar fem minutter etter avgang 13.38 lokal tid.

Stort redningsarbeid

Landets luftfartsminister Ram Rohan Naidu Kinjarapu sier han er «sjokkert og knust» over ulykken.

Statsminister Narendra Modi har instruert myndighetene om å sikre at all støtte som er tilgjengelig, går til redningsarbeidet, opplyser Kinjarapus kontor.

Alle myndigheter er satt i høyeste beredskap, og et koordinert redningsarbeid er i gang, heter det videre.

– Redningsgrupper er mobilisert, og all innsats legges ned for å sikre at medisinsk hjelp og støtte blir hastet til stedet, sier Kinjarapu.

Området er røyklagt etter styrten.

Historikk med flyulykker

Det har vært en rekke voldsomme flyulykker i India, blant annet i 1996, da to fly kolliderte i lufta over hovedstaden New Delhi. Nesten 350 mennesker mistet livet.

I 2010 styrtet et fly fra Air Indias lavprisselskap Air India Express ved flyplassen i Mangalora sørvest i India. 158 av de 166 om bord døde.