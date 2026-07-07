Miljøministeren snur ikke etter Førdefjorden-kritikk

– Jeg har forståelse og respekt for miljøorganisasjonenes syn i denne saken. Jeg er opptatt av å følge opp dommen fra Høyesterett på en skikkelig måte, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB tirsdag.

Uttalelsen kommer som et svar etter at Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mandag ba statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gripe inn for å sikre at regjeringen etterlever Høyesteretts konklusjon om at dumping av gruveavfall fra Engebøfjellet og ut i Førdefjorden er ulovlig.

NTB spurte Statsministerens kontor om hva Støre ville gjøre, men han overlot til miljøministeren å svare.

– Som Høyesterett også har sagt i pressemeldingen om dommen, innebærer det at vi må vurdere saken på nytt. Det er vi nå i gang med. I mellomtiden har selskapet søkt om en midlertidig tillatelse. Søknaden er nå sendt på høring, og alle innspill vil bli vurdert grundig, sier Eriksen.

Høringsfristen hos Miljødirektoratet er satt til 2. august. Innen da må den som vil ytre seg i saken ha satt seg inn i Nordic Minings 400 sider lange reviderte søknad om fortsatt utslipp av gruveavfall i Førdefjorden.

– Akkurat nå har vi en situasjon der regjeringen ikke respekterer Høyesterett og bryter EØS-avtalen. Det er helt uforståelig at regjeringen er villig til å sette så mye på spill av hensyn til et gruveselskap, sa leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet mandag.