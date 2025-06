Mer fornøyde togpassasjerer på Østlandet

Passasjerene på Østlandet er blitt merkbart mer fornøyd med togreisene sine det siste året, viser Jernbanedirektoratets kundetilfredshetsundersøkelse for andre kvartal.

Sammenlignet med første kvartal økte total kundetilfredshet med to poeng til 80 av 100 mulige.

Togkundene er noe mer fornøyd på grunn av bedre punktlighet, hevder direktoratet. I andre kvartal økte andelen passasjerer som opplevde at togene var punktlige med 6 prosentpoeng.

De reisende oppgir også at det opplever bedre informasjon ved forsinkelser og at de er mer fornøyd med renhold og personale sammenlignet med første kvartal.

Særlig Vygruppen, som kjører togene på Østlandet, har hatt en positiv utvikling, melder Jernbanedirektoratet. De har nå nær 80 av 100 poeng i kundetilfredshet.

– Dette er gledelige tall, som viser at arbeidet med å bedre punktligheten og kundetilfredsheten gir resultater. Togselskapene fortjener ros for innsatsen de gjør hver dag for passasjerene. Det er ekstra hyggelig at Vy, Go-Ahead og SJ får gode tilbakemeldinger fra de reisende, sier jernbanedirektør Knut Sletta i en pressemelding.

Mest fornøyd på fjerntog

Fjerntogpassasjerene er fortsatt de mest fornøyde med kvaliteten på togreisen og opplever i størst grad at billettprisen samsvarer med opplevelsen. Dette tilskrives høyere komfort, flere fasiliteter og et mer fritidsrettet reisemønster.

Resultatene viser en jevn forbedring siden fjoråret, da vinteren bød på store utfordringer for togtrafikken. En felles innsats fra Bane Nor, Vy og de andre operatørene har ifølge direktoratet ført til mer robuste løsninger og bedre koordinering.

– Vi er ikke i mål, men det er motiverende å se at tiltakene virker. Vi fortsetter arbeidet for å sikre et pålitelig og attraktivt togtilbud, sier Sletta.