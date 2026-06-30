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Maritim

Mener encellede proteiner kan prege fremtidens fiskefôr

Fôrprodusent mener at forskerne ikke er på rett spor.

Ved NMBU forskes det på nye proteinkilder til fiskefôr. Men det er ikke sikkert bransjen har behov for det.
Ved NMBU forskes det på nye proteinkilder til fiskefôr. Men det er ikke sikkert bransjen har behov for det. Foto: Tommy Normann/NMBU
Martin Larsen– Journalist
30. juni 2026 - 17:00
KlimaMaritim
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