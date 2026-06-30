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Maritim
Mener encellede proteiner kan prege fremtidens fiskefôr
Fôrprodusent mener at forskerne ikke er på rett spor.
Ved NMBU forskes det på nye proteinkilder til fiskefôr. Men det er ikke sikkert bransjen har behov for det.
Foto: Tommy Normann/NMBU
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Martin Larsen
– Journalist
30. juni 2026 - 17:00
Klima
Maritim
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