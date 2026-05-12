Medier: Regjeringen vil hente 4,3 milliarder i utbytte og 15 milliarder i økte skatter

Utgiftene i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn med økte utbytter fra selskaper hvor staten er deleier, samt økte skatte- og avgiftsinntekter

Kilder forteller til VG og NRK hvordan de økte utgiftene på rundt 20 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn.

4,3 milliarder kroner skal hentes i økte utbytter fra selskaper som Kongsberg Gruppen, DNB, Hydro, Telenor og Yara. Flere av selskapene har økt resultatene kraftig som følge av uro og krig i Ukraina og Midtøsten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Nordmannen som laget verdens første gassturbin med utnyttbar effekt

Inkludert utbytter fra unoterte selskaper som Statkraft og Posten, blir utbyttene på til sammen 6,3 milliarder kroner.

Ifølge NRK vil de hente 15,2 milliarder kroner i økte skatte- og avgifter.