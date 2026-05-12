Revidert nasjonalbudsjett

Medier: Regjeringen vil hente 4,3 milliarder i utbytte og 15 milliarder i økte skatter

Utgiftene i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn med økte utbytter fra selskaper hvor staten er deleier, samt økte skatte- og avgiftsinntekter

Norsk Hydro er blant selskapene det skal hentes utbytte fra. Foto: Fredrik Hagen/NTB
NTB
12. mai 2026 - 11:13

Kilder forteller til VG og NRK hvordan de økte utgiftene på rundt 20 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn.

4,3 milliarder kroner skal hentes i økte utbytter fra selskaper som Kongsberg Gruppen, DNB, Hydro, Telenor og Yara. Flere av selskapene har økt resultatene kraftig som følge av uro og krig i Ukraina og Midtøsten.

Inkludert utbytter fra unoterte selskaper som Statkraft og Posten, blir utbyttene på til sammen 6,3 milliarder kroner.

Ifølge NRK vil de hente 15,2 milliarder kroner i økte skatte- og avgifter.

