Medier: Regjeringen vil hente 4,3 milliarder i utbytte og 15 milliarder i økte skatter

Utgiftene i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn med økte utbytter fra selskaper hvor staten er deleier, samt økte skatte- og avgiftsinntekter
Kilder forteller til VG og NRK hvordan de økte utgiftene på rundt 20 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett skal dekkes inn.
4,3 milliarder kroner skal hentes i økte utbytter fra selskaper som Kongsberg Gruppen, DNB, Hydro, Telenor og Yara. Flere av selskapene har økt resultatene kraftig som følge av uro og krig i Ukraina og Midtøsten.
Inkludert utbytter fra unoterte selskaper som Statkraft og Posten, blir utbyttene på til sammen 6,3 milliarder kroner.
Ifølge NRK vil de hente 15,2 milliarder kroner i økte skatte- og avgifter.
