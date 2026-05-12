MDG, NHO og Natur og Ungdom med felles front for vindkraft

Ifølge Aftenposten har Frøya Sjursæther, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, foreslått utredningsplikt for kommuner, kompensasjon til naboer og tidlige inntekter til kommunene.

Forslagene får støtte fra både NHO-sjef Ole Erik Almlid og Natur og Ungdom-leder Sigrid Losnegård.

– Det er kanskje ikke den mest vanlige alliansen, men det forteller hvor viktig saken er, sier Almlid.

– Fordi vindkraftutbyggingen fram til nå ikke har gått som den skulle og har ført til store naturinngrep, betyr ikke det at vi kan si nei til alle vindmøller, sier Losnegård.

– Vi tre er ikke enige om alt, men vi er enige om at vi ikke kan fortsette å ha en vindkraftdebatt der man sier konsekvent nei til alt, sier Sjursæther.

Rødts Sofie Marhaug advarer mot forslaget om utredningsplikt, som hun mener vil gi utbyggerne mer makt. Aps Mani Hussaini, som er leder i Stortingets energi- og miljøkomité, opplyser at partiet vil komme tilbake til om de støtter forslaget eller ikke. Samtidig er han positiv til en eller annen form for plikt til å utrede.

Høyres energipolitiske talsmann, Aleksander Stokkebø, vil ikke si hvordan partiet stiller seg til MDGs forslag, men opplyser at de jobber med egne forslag.