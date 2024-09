Lakselus er et lite krepsedyr som spiser av fiskens hud, slim og blod. Parasitten lever naturlig i havet på den nordlige halvkule.

Oppdrettsnæringen er pålagt strenge regler for tillatt antall lus per laks før det må startes avlusing, men i flere regioner i Norge har lusen blitt resistent mot de tradisjonelle lusemidlene, skriver Dagens Næringsliv.

En gjennomgang avisen har gjort basert på tallene i ukerapporten fra Havforskningsinstituttet (HI), viser at det i oppdrettsanleggene fra Andøya til Mehamn øst for Nordkapp klekkes over 160 millioner nye lakseluslarver hver time, over åtte ganger mer enn på samme tid i fjor.

– Det er ekstremt, skriver havforsker Ann Sandvik i HI i en e-post til avisen. Hun er ansvarlig for den ukentlige lakselusrapporten, som er basert på innrapporterte tall fra oppdretterne til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Oppdretterne skal til enhver tid sørge for at det ikke er mer enn 0,5 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i merdene. Nå er det flere eksempler på at denne grensen er kraftig overskredet, og Mattilsynet har varslet bøter og pålegg om tiltak, som å redusere antall fisk i anleggene.

– Flere har fått varsel om tvangsmulkt dersom man ikke kommer under tillatt grenseverdi, opplyser avdelingssjef Geir Arne Ystmark i avdeling akvakultur nord i Mattilsynet.

Hovedårsaken til eksplosjonen i antall lakselus i nord, er unormalt høy sjøtemperatur. Den gjør at lakselus formerer seg raskt.