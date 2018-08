Matematisk modell forutser skader på fotballspillere

Italienske forskere har i samarbeid med blant andre FC Barcelona utviklet en enkel modell som med høy presisjon kan brukes til å forhindre overanstrengelses-skader på fotballspillere.

Flere undersøkelser viser at skadede fotballspillere kan koste toppklubber dyrt.

Det er ikke alle skader som kan unngås med å passe på i tide, men skader som oppstår uten direkte fysisk kontakt med andre spillere, for eksempel overanstrengelses-skader, kan i svært stor grad forutsies, går det fram av en ny artikkel i tidsskriftet PLOS One.

Her har Alessio Rossi fra universitet i Pisa, blant annet i samarbeid med en spesialist fra FC Barcelona, utviklet en matematisk modell som med forholdsvis stor nøyaktighet kan forutsi slike skader.

Modellen er utviklet på bakgrunn av treningsdata som kan samles inn med GPS-utstyr, og er basert på data fra 26 spillere fra en uidentifisert italiensk klubb. Det er ikke lagt inn data fra Barcelona-spillere i undersøkelsen.

Enkel modell

Forskerne har kommet fram til at det er tre forhold som er avgjørende for om en spiller utvikler en overanstrengelses-skade:

1) Hvorvidt spilleren tidligere har hatt en slik skade

2) Hvor langt spilleren løper under trening eller i kamper med høy hastighet (over 5,5 m/s)

3) Den totale lengden en spiller tilbakelegger under trening eller kamp

Løpedataene vektes på en spesielt beskrevet metode, slik at de siste treningsøktene og kampene teller mer enn trening og kamper som ligger lenger tilbake i tid.

Bedre enn andre metoder

Et helt avgjørende forhold er om spilleren tidligere har hatt en skade. Men det er bare når man tar med de to øvrige dataene i analysen at modellen kan forutsi 80 prosent av skadene med en presisjon på 50 prosent, forklarer forskerne i artikkelen sin.

Det er langt bedre enn andre metoder, hevder de.

Forskerne påpeker at det er spesielt viktig å være oppmerksom på spillere umiddelbart etter at de kommer tilbake etter en skade.

Denne kunnskapen har man hatt lenge, men den nye forskningen gir en langt bedre kvantitativt beregning av den treningsmengden som man kan utsette en spiller for, enn man tidligere har hatt mulighet for.

I tillegg har modellen den fordelen at den gir svært få 'falske positive', hvor man forutsier en skade som ikke vil inntreffe og dermed reduserer treningsinnsatsen unødig.