Maskinen erstatter et arbeidslag og halverer driftskostnadene

Været som forårsaker de verste frostskadene er milde vintre med mye regn, der temperaturen ofte svinger rundt null.

Rundt om i verden jobber man med å utvikle billige og samtidig effektive metoder for å reparere hull, ettersom skadene koster store beløp. For eksempel har California State University laget materialet GAP (grit assistert patch). Utgangspunktet er gruspartikler fra kloakkslam som etter en kjemisk behandling danner en slags mørtel.

Nå har imidlertid det britiske selskapet JCB utviklet en maskin som kan spare penger ved å utføre reparasjonen mye raskere. Deres Pothole Pro skal kunne fylle et typisk hull på mindre enn åtte minutter – som er fire ganger så raskt som med konvensjonelle metoder. Det melder Autocar.

Riggen har en feiemaskin med en bøtte for å rense ut hullet, og om nødvendig kan kantene trimmes med et skjæreverktøy eller det hydrauliske klippeverktøyet. Så fylles gropen med materiale. Dette gjøres vanligvis manuelt av et lite team, og ifølge JCB halveres den daglige kostnaden av at alt i stedet kan håndteres av en operatør.

– JCBs løsning er enkel, kostnadseffektiv og fikser hullene permanent allerede første gang. Når en maskin har gjort jobben, trenger entreprenøren bare å komme og legge på asfalt, sier Lord Bamford i selskapet.

Kjøretøyet har en toppfart på 40 km/t, og i løpet av et arbeidsskift kan Pothole Pro klargjøre et område på 250 kvadratmeter. I 2020 har maskinen blitt utprøvd i britiske Stoke-on-Trent, der den har vist et tempo som tilsvarer 700 reparasjoner i måneden. Totalt ble 51 hull fylt i løpet av 20 dager, og ifølge JCB ville et konvensjonelt team på seks personer trengt 63 dager for å utføre den samme jobben.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.