Vil stenge 14 atomreaktorer i Frankrike innen 2035

Macron presenterte tirsdag sin energipolitikk for de kommende ti årene, og han understreket at «å redusere kjerneenergiens rolle betyr ikke å forsake den».

Macron sa at landet skal utvinne maksimalt 50 prosent av energien sin fra atomreaktorer innen 2035. Det er en utsettelse på ti år sammenlignet med målet om å ha gjort det innen 2025, satt av hans forgjenger François Hollande.

Frankrike er mer avhengige av atomenergi en noe annet land og får i dag omtrent tre fjerdedeler av energien sin fra sine 19 atomanlegg.

Det tok 60 år å bygge kompetansen: Den kan forsvinne raskt når reaktoren rives

Fornybar energi

President Marcon lover at landet heller skal konsentrere seg om fornybar energi, og han sa at hans prioritet er å gjøre Frankrike økonomisk uavhengig av drivstoff som bidrar til global oppvarming.

Det var flere sammenstøt mellom fransk politi og demonstranter i helgen da til sammen 106.000 demonstranter iført gule vester protesterte mot regjeringens planlagte avgiftsøkning på bensin og diesel i Paris og andre franske byer.

Avgiftsøkningene skal være på henholdsvis 1 cent (8 øre) for bensin og 4 cent (32 øre) for diesel.

Gir ikke etter for press

Macron sa om protestene tirsdag at han forstår sinnet til demonstrantene men at han ikke vil gi etter for presset om å gå tilbake på avgiftsøkningene.

– Det jeg har tatt med meg fra de siste dagene er at vi ikke burde skifte retning, fordi det er den riktige og nødvendige.

Imidlertid sa han at skatter på drivstoff vil bli justert for å kompensere for raskt stigende oljepriser, for å unngå å straffe forbrukere.