Lukker teknologigap med råskap

Kinesiske og russiske militære skalv i uniformene da de bivånet amerikanernes første gulfkrig. De avanserte våpnene som ble brukt av koalisjonen for å frigjøre Kuwait var så teknologisk ledende at det skremte de to store krigsmaktene i øst.

Det startet med Operation Desert Shield, som var betegnelsen for oppbyggingen av styrkene fra august 1990 til utpå nyåret 1991. Men det var da Operation Desert Storm, selve frigjøringen, startet 17. januar 1991 at russere og kineserne innså hvor overlegent langt amerikanerne hadde kommet i utviklingen av sine våpen.

Frigjøringen fikk etter hvert tilnavnet Video Game War, fordi amerikanske bombefly kringkastet video fra sine tokt. I tillegg vil mange huske den banebrytende dekningen til nyhetskanalen CNN, som ikke bare bidro med en løpende oppdatering av krigen, men også demonstrerte amerikansk og alliert slagkraft.

Dagene i januar og februar i 1991 er trolig tidspunktet i nyere historie da amerikanske og vestlige allierte hadde størst teknologisk ledelse innen våpenteknologi. Natos teknologi var rett og slett overlegen.

Russerne og kineserne ble så imponerte og skremte av forspranget at de sporenstreks bestemte seg for at egen innsats og utvikling måtte økes. Denne erkjennelsen og innsatsen har medført store forbedringer av både russisk og kinesisk våpenteknologi.

Russlands militære teknologi og evner demonstreres nå hensynsløst og kontinuerlig i Putins bestialske krigføring i Ukraina. Det er ingen tvil om at russerne har redusert Natos teknologiske forsprang. Til tross for dette, virker det som om russerne fortsatt har store hull og mangler. Milelange kolonner med stridsvogner og andre kjøretøy blir stående i selvskapt kø. Og de synes (når dette skrives) ikke å få skutt ned de tyrkiskproduserte dronene som tross alt har gitt betydelig uttelling for pressede Ukrainere.

Det må i det hele tatt være svært interessant for Natos analytikere å gå dypere inn i evnene og manglene russerne nå blottlegger. For Putin virker det ikke så viktig. Han har millioner av uskyldig russisk ungdom han kan mobilisere – og truer allerede med det største riset bak speilet, kjernevåpen.

Det russerne fortsatt mangler i teknologisk forsprang tar Putin igjen med råskap og trusler om atomkrig.