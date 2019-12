Luke 18: Med dashbordkameraet du kan vinne i dag, kan du følge med i trafikken

NB: Julekalenderen er laget av Teknisk Ukeblad Medias kommersielle byrå Delta V, og har ingen sammenheng med redaksjonelt arbeid.

Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag i hele desember for å prøve lykken.

Den siste serien med dashcams fra markedslederen Nextbase gir oss nyeste generasjon innen kategorien. Ikke bare er det et svært godt kamera, spesielt optimalisert for alle kjøreforhold. Det er også flere smarte features i appen og i kameraet. Ved bruk av et slikt kamera beviser du din uskyld om du skulle være involvert i en ulykke.

Les mer om Nextbase 522GW her!