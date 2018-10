Løser du Plevris' helgenøtt «Ingeniørklubben»?

Hver fredag vil vår faste problemskaper Vagelis Plevris fra Oslo Met gi deg en nøtt å knekke i løpet av helgen.

Svarer du rett, kan du være den heldige vinneren av en fin og hendig TU Bygg termoflaske fra Hadeland glassverk. Svarfrist er mandag formiddag klokka tolv.

Svaret avslører vi i TU Byggs Facebook-gruppe hver mandag etter at konkurransen er avsluttet.

Her kommer denne ukas nøtt:

Oppgave 1

En lukket klubb med ingeniører har 500 medlemmer. Noen medlemmer er "gamle medlemmer" mens de andre er "nye medlemmer" (innmeldt i løpet av året).

På et arrangement måtte gamle medlemmer betale 200 kroner per person for å komme inn, mens de nye medlemmene måtte betale 140 kroner i døra.

Arrangementet var vellykket, alle de nye medlemmer deltok, men bare 70 prosent av de gamle medlemmene dukket opp.

Hvor mye inngangspenger (i kroner) ble samlet inn for dette arrangementet?

Foto: privat Vagelis Plevris Førsteamenuensis ved Institutt for bygg- og energiteknikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Fagdisipliner er bygg-, anleggs- og transportteknologi, bygningsmaterialer og konstruksjonsteknologi

Oppgave 2

En kvinne kommer hjem etter en tur med hunden sin.

Hun gikk med en konstant hastighet på 4 km/t sammen med hunden. På et tidspunkt ønsket hunden å løpe, så nøyaktig 8 km i avstand fra hjemmet deres forlot den kvinnen og løp mot hjem med en konstant hastighet på 10 km / t.

Når hunden nådde hjemmet og oppdaget at inngangsdøra var stengt, løp han straks tilbake til kvinnen

med samme hastighet. Når han nådde henne, løp han straks tilbake mot hjemmet igjen. Dette ble gjentatt igjen (med konstant fart for hunden) til kvinnen nådde hjemmet og

de begge kom seg inn.

Hva er den totale avstanden (i km) som hunden har løpt fra punktet han

forlot kvinnen første gangen til de begge nådde hjem?

