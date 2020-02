Lavtrykk setter Dash 8-100 på bakken: –Dette har aldri skjedd før, sier Widerøe

Lavt lufttrykk har skapt problemer for norsk flytrafikk. Særlig Nord-Norge rammes der Widerøe for første gang har måttet kansellere avganger på grunn av lavt lufttrykk.

Det er selskapets Dash 8-100-fly med 39 seter som er midlertidig satt på bakken. Årsaken er at flyets barometriske høydemåler har en begrensning for hvor lavt den kan stilles inn, på 948 hektopascal (hPa), mens det for eksempel er 944 hPa på Bodø lufthavn i dag.

– Jeg har snakket med erfarne piloter hos oss. De har aldri opplevd dette tidligere, sier kommunikasjonssjef Catharina Solli til NTB.

Forventer problemer hele dagen

Ved nitida mandag var det 23 kansellerte flyavganger ved Bodø Lufthavn. I tillegg er det innstillinger ved en rekke andre flyplasser på Helgeland. Blant annet er fly som skal videre nordover og til Trondheim, rammet.

Problemene startet på Vestlandet i 19.30-tiden søndag kveld. Tidlig mandag morgen ble avganger på Røros kansellert, og lavtrykket ligger i morgentimene over Helgeland.

Lavtrykkssystemet har beveget seg vekk fra Vestlandet, men mandag morgen var det fortsatt innstillinger eller forsinkelser i Førde, Sandane i Gloppen og Sogndal, ifølge NRK. Hos SAS er det til sammen 34 innstilte avganger mandag morgen.

Utover mandag beveger lavtrykket seg nordover mot Bodø og Tromsø, og dermed forflytter også problemene for flytrafikken seg.

Selv om om det stabiliserer seg på Vestlandet, forventer Widerøe store utfordringer utover dagen. Solli understreker at det tar tid å få i gang en normal trafikk igjen fordi både fly og besetning i mange tilfeller er på feil plass.

Kompensasjon og tabeller

Ifølge Solli er de minste Dash 8-flyene ikke sertifisert for å fly i så lavt lufttrykk.

– Dette er kritisk for å ivareta sikkerheten. Derfor opererer vi ikke nå, sier Solli til NTB.

Samtidig finnes det prosedyrer for å kompensere for tilfeller der lufttrykket er høyere eller lavere enn det som kan stilles inn i flyenes høydemåler, som angitt hos AIP Norge (Aeronautical Information Publication).

Under nedstigning skal flyene etter passering av gjennomgangsnivået endre høydemålerinnstillingen til gjeldende QNH (trykk) for angjeldende flyplass og deretter angi flygehøyden i høyde over havet.

Enkelte luftfartøy har høydemålere med begrensninger for hvilke QNH-verdier som kan settes inn. Tilgjengelig verdier kan typisk være mellom QNH 942 og 1049 hPa.

– For luftfartøy der høydemåleren har slike begrensninger skal det, dersom man ønsker å fly i kontrollert luftrom eller i ikke-kontrollert luftrom med krav til to-veis radiokommunikasjon, utarbeides tiltak i form av prosedyrer og tabeller som flygeren skal benytte for å kompensere mellom den QNH-verdien som lar seg sette inn i høydemåleren og den aktuelle QNH-verdien, heter det i bestemmelsene.

Det forutsettes at flygeren kompenserer for de mangler eller svakheter som er innebygd i høydemåleren uten å involvere lufttrafikktjenesten. I henhold til ICAO standard atmosfære tilsvarer (i lavere høyder) en trykkendring på 1 hPa (1 millibar) cirka 30 fot.