Lager flatpakket scooter inspirert av japansk origami

Det er den urgamle japanske kunsten origami – å brette papir etter geometriske mønstre – som har inspirert de to gründerne Tue Beijer og Jonas Nyvang. De har utviklet en prosess der rustfrie stålplater skjæres ut og deretter brettes sammen til en scooter. Teknikken er gitt navnet Stilfold. En ordinær scooter har i dag en ramme av stål eller aluminium som bærerende konstruksjon. Så er scooteren dekket av støpte plastkomponenter.

70 prosent færre deler

I en pressemelding sendt ut av gründerbedriften Stilride heter det at den scooterne skal være klare til salg i løpet av året. Uten at det er nærmere presisert i pressemeldningen heter det at Beijer og Nyvang har bakgrunn fra mote, industriell design og engineering.

Stilride skriver at produksjonsmetoden gir 70 prosent færre deler, uten at det er presisert om de da sammenligner med en tradisjonell scooter med forbrenningsmotor eller en annen elektrisk scooter. Produksjonen skal også gi 20 prosent reduksjon i materialkostnader. Det er høy grad av automatisering, dermed skal også arbeidskostadene holdes nede.

Planen er å skjære ut stålet på hovedfabrikken og deretter sende en flatpakket scooter til monteringsanlegg plassert nær de største markedene i Europa. Scooteren skal få en navmotor. Den første modellen som er presentert, SUS1, skal etter hvert følges av flere modeller. Først kommer en som er beregnet på varetransport. Etter hvert skal Stilride også tilby tilhengere som skal lages ved hjelp av industriell origami.

Papirmodell laget under middag

Jonas Nyvang forteller at han ble presentert for ideen under en middag med Tue Beijer i 2019.

– Han laget da en skisse på papir av hvordan den kan bli produsert ved hjelp av origami og bygget en papirmodell. Det er uvirkelig at vi nå har klar en høyteknologisk, elektrisk motorsykkel.

Nyvang legger til at de nå kan møte kravene til bærekraft samtidig som de har presentert en radikal og distinkt nyvinning i design.

Det er ikke oppgitt hvorfor de har valgt å bruke stål. Rustfritt stål er forholdsvis kostbart, og det er tungt. Med store flater og tynt gods er det grunn til å tro at aluminium ville egnet seg minst like godt og samtidig gitt en lettere scooter.