Abonner
Verdensrommet

Kveldens måneformørkelse: Beste værforhold i Sør-Norge

Søndag kveld blir en total måneformørkelse tydelig i hele landet. Aller tydeligst blir den i Sør-Norge.

Supermåne og total måneformørkelse sett fra Svalbard i oktober 2018.
Supermåne og total måneformørkelse sett fra Svalbard i oktober 2018. Foto: Heiko Junge
NTB
7. sep. 2025 - 16:28

Den totale formørkelsen begynner 19:30 og varer til 20:52.

– Kom deg ut søndag kveld til et sted med lav horisont mot øst, og følg med etter hvert som månen står opp, sier astronom Vegard Lundby Rekaa til VG.

For å kunne se en måneformørkelse er man avhengig av at været spiller på lag.

– Store deler av landet har ganske lite skyer på kvelden, sier statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe til avisen.

Særlig Sør-Norge ser ut til å få gode forhold. Selv om det er et tynt skylag noen steder, vil det være mulig å se formørkelsen.

– Vestlandet, Sørlandet, Østlandet, også mesteparten av Trøndelag, ca. sør for Trondheimsfjorden, er det klart lettskyet vær, sier meteorologen.

Befinner man seg i deler av Midt- og Nord-Norge vil man kunne ha større utfordringer med å se månen.

– Nord for Trondheimsfjorden, altså nord i Trøndelag, opp mot Nordland blir ganske mye skyer for de fleste.

Den neste totale måneformørkelsen som vil være synlig fra Norge, inntreffer først 31. desember 2028.

KlimaVerdensrommet
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Kripos
Spesialetterforsker innen datakriminalitet
Etterretningstjenesten
2. maskinist
Statsbygg
Driftsleder / driftsingeniør
Statens vegvesen
Kontrollingeniør
COWI AS
Hydrogeologist
Nammo Raufoss AS
Testingeniør måleteknikk
Multiconsult Norge AS
Seniorrådgiver prosjektledelse
En tjeneste fra