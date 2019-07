Kutter kostnadene på kjempefeltet: Nå er Sverdrup 40 milliarder kroner billigere enn først antatt

Equinor melder i dag at de har fått ned kostnadene på det gigantiske Johan Sverdrup-prosjektet ytterligere. Nå er kostnadene redusert med 3 milliarder kroner.

– Vi har redusert investeringskostnadene for fase 1 med ytterligere 3 milliarder kroner, og de samlede reduksjonene er nå på 40 milliarder kroner siden planen for utbygging og drift ble levert. Med planlagt oppstart senere i år, og raskere opptrapping for å nå platåproduksjon i løpet av sommeren neste år, vil prosjektet produsere og skape betydelige verdier i mange tiår framover, sier konsernsjef Eldar Sætre i en melding fra selskapet.

Første byggetrinn av Johan Sverdrup var i utbyggingsplanen anslått til å være 117 milliarder kroner.

Meldingen kommer i forbindelse med presentasjonen av kvartalsrapporten deres, og resultatene er ikke det helt store, og går fra 4,31 milliarder dollar i justert driftsresultat samme tid i fjor, til 3,15 milliarder dollar i dag.

Equinor skriver for øvrig – slik det ble kjent tidligere i år – at de øker eierandelen sin i Johan Sverdrup.

– Tidligere denne måneden kunngjorde Equinor at de realiserer aksjer i Lundin og øker den direkte eierandel i Johan Sverdrup til 42,6 prosent, sier Sætre i meldingen.