Kutter 25 ansatte etter seks dager i jobben

– Dette er en trist dag for oss. Vi har mange dyktige folk som hver dag legger ned en stor innsats for selskapet, sier Frode Henning Killi i en pressemelding.

Den administrerende direktøren i Moelven Limtre sier nedbemanningen er siste utvei for selskapet, som produserer trevarer.

Kutt i administrasjonen

De leverer standardbjelker i gran, furu og impregnert limtre til alt fra store til små prosjekter.

Bedriften, som ble stiftet i 1959, har allerede gjort kutt i administrasjonen.

Derfor er det produksjonen og montasjedelen av driften som nå reduserer bemanningen.

Høye kostnader, lavere etterspørsel og et krevende marked gjør det vanskelig for trevareprodusenten å gå i pluss.

– Marginene presses, og vi har et lavere volum å fordele kostnadene på, forklarer Killi i meldingen.

Rekordlavt nivå

Spesielt hus- og fritidsmarkedet er på et rekordlavt nivå. Det er også lav aktivitet på prosjektsiden.