Abonner
Bygg

Kutter 25 ansatte etter seks dager i jobben

Opptil 25 ansatte nedbemannes i Moelven Limtres etter høyere råvare- og produksjonskostnader og et svakt marked.

Frode Henning Killi fikk jobben som administrerende direktør i forrige uke. Nå kutter han 25 medarbeidere.
Frode Henning Killi fikk jobben som administrerende direktør i forrige uke. Nå kutter han 25 medarbeidere. Foto: Moelven Industrier
Martin Braathen Røise
19. aug. 2025 - 07:54

– Dette er en trist dag for oss. Vi har mange dyktige folk som hver dag legger ned en stor innsats for selskapet, sier Frode Henning Killi i en pressemelding.

Den administrerende direktøren i Moelven Limtre sier nedbemanningen er siste utvei for selskapet, som produserer trevarer.

Kutt i administrasjonen

De leverer standardbjelker i gran, furu og impregnert limtre til alt fra store til små prosjekter.

Bedriften, som ble stiftet i 1959, har allerede gjort kutt i administrasjonen.

Derfor er det produksjonen og montasjedelen av driften som nå reduserer bemanningen.

Høye kostnader, lavere etterspørsel og et krevende marked gjør det vanskelig for trevareprodusenten å gå i pluss.

– Marginene presses, og vi har et lavere volum å fordele kostnadene på, forklarer Killi i meldingen.

Rekordlavt nivå

Spesielt hus- og fritidsmarkedet er på et rekordlavt nivå. Det er også lav aktivitet på prosjektsiden.

– Vi har gjort det vi kan for å tilpasse oss, men vi må også ta ansvar for å sikre bærekraftig drift fremover. Det betyr at vi nå må ta noen vanskelige valg, sier Killi.

Frode Henning Killi tok over jobben som administrerende direktør for Moelven Limtre tirsdag i forrige uke.

– Jeg blir trigget av utfordringer, og oppgaven med å lede hele limtreområdet i Moelven var rett og slett noe jeg ikke kunne si nei til, sa han da.

Han fikk i oppdrag å ta betydelige grep for å forbedre lønnsomheten i selskapet. 

– Dette krever store omstillinger, sa styreleder Vera Flatebø i en pressemelding da Killi ble ansatt.

Killi kom fra samme stilling i Moelven Byggmodul. Der har han de siste tre årene gjennomført store omstillinger og styrket konkurransekraften.

– Killi har dokumentert at han er en sterk kulturbygger, og han har klart å snu røde tall til sorte i et meget tøft marked, sa Flatebø.

Les også
Bygg
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Les mer
Hvordan er det for en nyutdannet å starte i en stor teknologibedrift?
Ny i dag
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
COWI AS
Senior prosjektleder - Vann og miljø
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
Få annonsen din her og nå frem til de beste kandidatene
Lag en bedriftsprofil
En tjeneste fra