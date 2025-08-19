Kutter 25 ansatte etter seks dager i jobben

– Vi har gjort det vi kan for å tilpasse oss, men vi må også ta ansvar for å sikre bærekraftig drift fremover. Det betyr at vi nå må ta noen vanskelige valg, sier Killi.
Frode Henning Killi tok over jobben som administrerende direktør for Moelven Limtre tirsdag i forrige uke.
– Jeg blir trigget av utfordringer, og oppgaven med å lede hele limtreområdet i Moelven var rett og slett noe jeg ikke kunne si nei til, sa han da.
Han fikk i oppdrag å ta betydelige grep for å forbedre lønnsomheten i selskapet.
– Dette krever store omstillinger, sa styreleder Vera Flatebø i en pressemelding da Killi ble ansatt.
Killi kom fra samme stilling i Moelven Byggmodul. Der har han de siste tre årene gjennomført store omstillinger og styrket konkurransekraften.
– Killi har dokumentert at han er en sterk kulturbygger, og han har klart å snu røde tall til sorte i et meget tøft marked, sa Flatebø.