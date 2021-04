Kristiansund kommune krevde over 11 millioner kroner fra rådgivningsselskapet Cowi, etter det de mener var en grovt uaktsom beregningsfeil. Bommerten gikk ifølge kommunen ut på at Cowi anga at det skulle kjøres bort 50 tonn masse fra et idrettsanlegg, når den reelle mengden var 1407 tonn – altså 28 ganger høyere.