Kun tre uker til vaktbytte – fra i dag har Norge 34 F-35

Under fire måneder etter forrige leveranse, har Forsvaret nå mottatt ytterligere tre nye F-35A.

Trioen ble fløyet over fra Lockheed Martin-fabrikken i Texas og landet på Ørland flystasjon torsdag formiddag.

Når Forsvarsmateriell er ferdig med sin jobb, vil Luftforsvaret ha 34 slike jagerfly: 24 i Norge og 10 i USA der de brukes til trening på flybasen Luke i Arizona.

Klarte seks fly også i år

Siden de første flyene ankom Norge for litt over fire år siden, har det blitt levert seks fly i året – tre om våren og tre om høsten.

I år ble imidlertid flyene levert senere enn planlagt, noe som ifølge Luftforsvaret skyldtes forsinkelser hos produsenten knyttet til covid-19.

I august mottok Forsvaret tre fly som etter planen skulle ha blitt levert i mai, og den gang ble det trukket fram at det var imponerende at både produksjonen og leveransen ikke er blitt særlig forsinket på tross av pandemien.

Budskapet er omtrent det samme nå:

– Det er lagt ned enorm innsats fra mange aktører for å sikre at flyene ble levert i henhold til plan i en utfordrende smittesituasjon, skriver Luftforsvaret i ei pressemelding.

Ifølge Lockheed Martin var det per 1. desember levert i overkant av 730 fly som til sammen har akkumulert 463 tusen flytimer. Det er nå utdannet 1.535 flygere og 11.500 vedlikeholdspersonell.

Noen uker til vaktbytte

Det er kun i overkant av tre uker til F-35A skal overta Nato-beredskapen fra Evenes. Bodø flystasjon legges ned, F-16 fases ut og de første tolv flyene er nå solgt.

– Dagens sikkerhetspolitiske situasjon er i stadig endring og det er viktig for Norge å hevde vår suverenitet gjennom en tydelig tilstedeværelse i våre nordområder. F-35 og beredskapsoppdraget ut fra Evenes vil i stor grad bidra til dette, sier generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret, i meldinga.

Det er to år siden Luftforsvaret erklærte første operative evne (IOC) med F-35A, og målet er å oppnå full operativ evne i 2025. I årene fram til da vil mye handle om samtrening og integrasjon med både egne og allierte styrker.

– Mottaket av ytterligere tre F-35 øker luftvingens evne til å gjennomføre nødvendig trening av både flygere og støttepersonell. Det er nødvendig å øke antall personell og antall fly i samme takt for at vi skal kunne gjennomføre flyoperasjonene som er nødvendig for å oppnå de fastsatte kravene til våpensystemet, sier sjef for 332 skvadron, oberstløytnant Tron Strand.