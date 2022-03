Krigen i Ukraina kan utsette energiomstilling i Longyearbyen

– Det vil være uansvarlig av oss å kjøre prosjektet videre med bind for øynene som om ingenting har skjedd. Det som har skjedd i Ukraina, har en effekt på Longyearbyen. Det må vi ha et bevisst forhold til, sier leder Arild Olsen i Longyearbyens lokalstyre til NRK.

Planen var å legge ned kullkraftverket og gå over til diesel i en overgangsfase i september neste år, men med den russiske invasjonen av Ukraina blir hele Europa satt på hodet.

Krigen fører til at oljeprisene fyker i været. Det er samtidig risiko for at varer man bestiller, ikke kommer fram på grunn av sanksjoner. Dermed kan det bli risikabelt å satse på diesel som oppvarmings- og strømkilde til de godt og vel 2.000 innbyggerne i Longyearbyen.

– Det som skjer nå, er dramatisk på alle måter. Det hadde vi ikke tatt opp i oss, sier Olsen.

Nå skal både beslutningen om å stenge kullkraftverket og planene etterpå, gjennomgås på nytt.