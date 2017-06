Kraftselskapene omfavner gründer-miljø i jakten på den rette AMS-teknologien

Utrullingen av avanserte strømmålere i Norge (AMS) er i full gang. Innen 1. januar 2019 skal alle norske hjem ha fått på plass de nye målerne som skal gi mer nøyaktig informasjon om strømforbruket, og på sikt åpner for at strømkundene i større grad kan få kontroll over styre eget forbruk på en helt ny måte.

Når strømkundene får ny oversikt over eget forbruk, åpner deg seg også nye muligheter for kraftselskapene, noe gründermiljøet i Trondheim har fått med seg. Trønderenergi har allerede flere intensjonsavtaler med flere gründerselskaper i regionen.

– Det er interessant å se hva slags nye og smarte løsninger de kommer frem med, spesielt med de nye mulighetene som kommer med AMS-målerne. Vi er i dialog med flere aktører, og det er et race om å finne den beste løsningen, forteller Charlotte Wulff, avdelingsleder ved Trønderenergi Service.

– Det blir veldig spennende å se hvordan kundene omfavner den nye teknologien. Om de vil la algoritmer styre strømforbruket, eller om de ønsker å styre forbruket selv. Det er uansett store muligheter, legger hun til.