Kraftbransjen ber Aasland holde liv i gasskraftverket på Melkøya

Bakgrunnen er Statnetts beslutning om ikke lenger å reservere kraft til ny industri og andre større kunder nord for Svartisen.

Denne uken har kraftselskaper i Nord-Norge samkjørt en felles uttalelse og et utspill som skal legges fram for energiminister Terje Aasland (Ap), skriver Klassekampen. Sentralt i utspillet står fortsatt drift av gasskraftverket på Melkøya.

Ifølge konsernsjef Erling Dalberg i Troms Kraft kan fortsatt drift når det er behov for ekstra kraft, være et riktig midlertidig tiltak fram til ny kraftproduksjon er etablert. Noen ganger i året oppstår det topper i kraftetterspørselen, for eksempel i kalde og vindstille perioder vinterstid, påpeker Dalberg.

Aasland har tidligere vært tydelig på at gasskraftverket først skal stanses når det er bygget ut tilsvarende kraft i Finnmark som elektrifiseringen krever. Det kan ta lang tid, siden motstanden mot vindkraft er stor i mange kommuner.

Fylkesordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Finnmark mener ingenting må utelukkes for å finne gode løsninger på det han omtaler som en varslet kraftkrise.

– Det Statnett nå gjør, med å stanse strøm til nye næringer, betyr at de slukker lyset i Nord-Norge. Dette kan vi ikke finne oss i, sier fylkesordføreren.