Abonner
Forsvar

Kostbare ubåter: – Vi må ha en rebalansering av langtidsplanen

Forsvarsministeren peker på generell prisvekst når han forklarer hvorfor prisen på de nye ubåtene har skutt i været.

Forsvarsminister Tore Sandvik (f.h), fikk selskap av sjef for Hæren, Lars Lervik og sjef for Sjøforsvaret, Oliver Berdal, under fredagens pressemøte i Forsvarsdepartementet.
Forsvarsminister Tore Sandvik (f.h), fikk selskap av sjef for Hæren, Lars Lervik og sjef for Sjøforsvaret, Oliver Berdal, under fredagens pressemøte i Forsvarsdepartementet. Foto: Arash A. Nejad
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
Roald RamsdalRoald Ramsdal– Journalist
Marius ValleMarius Valle– Journalist
5. des. 2025 - 16:44
ForsvarUbåtanskaffelser
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Tekjobb-Indeksen 2025
Les mer
Tekjobb-Indeksen 2025
OsloMet
Seksjonssjef for arkitektur og systemutvikling
Mondelēz International
Automation Technician - Freia
Sweco Norge
Grunnborer – Østlandet
H. Henriksen AS
Ingeniører
Asplan Viak
Prosjektadministrasjon - Bygg
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør - RAMS / Statistikk
Nammo Raufoss AS
Utviklingsingeniør
Asplan Viak
Rådgiver Elkraft / Kraftnett
NVE
Ingeniør - Kvikkleireskred
En tjeneste fra