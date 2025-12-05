Forsvar
Kostbare ubåter: – Vi må ha en rebalansering av langtidsplanen
Forsvarsministeren peker på generell prisvekst når han forklarer hvorfor prisen på de nye ubåtene har skutt i været.
Harald Brombach– Journalist
Arash Nejad– Fotojournalist
Roald Ramsdal– Journalist
Marius Valle– Journalist
5. des. 2025 - 16:44
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Tekjobb-Indeksen 2025
Les mer