Det er desember, det er førjulstid og det betyr at det også er kalendertid. Vi tar som vanlig på oss julenisselua og deler ut premier til trofaste og nye lesere.

I år som i fjor bugner det av fine premier i våre redaksjonslokaler. Derfor er det lurt å sjekke innom tu.no, eller gå rett til tu.no/julekalender hver dag for å prøve lykken.

I dag er det to lesere som kan sikre seg en av premiene i TUs julekalender.

I luke syv ligger to eksemplarer av Voombox Power, en kraftig, men liten portabel høyttaler. Det skal gå an å slenge fra seg høyttaleren ute på en regnværsdag, uten at man trenger å bekymre seg for at den skal gå i stykker. Går mobilen tom for strøm, kan den kobles til høyttaleren og lades via en innebygget powerbank.

Les mer om høyttaleren her - og her.

Premiene har en verdi på 899 kroner hver.

Alt du trenger å gjøre er å svare på spørsmålene og legge igjen navn, telefonnummer og adresse.

Kalenderluken er åpen fra klokken 00.01 til 23.59 i dag - vinneren blir trukket mandag 11. desember.

Retningslinjene for TUs julekalender finner du her.

Vi trekker én vinner hver dag frem til nyttårsaften.

Lykke til!