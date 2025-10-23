Kongsberg-utstyr kan ha blitt brukt til russisk forsvar

Det er NRK-journalister i samarbeid med europeiske kolleger som har sporet vestlig teknologi på avveie i Russland. Avansert undervannsteknologi, deriblant ulike sensorer, ble kjøpt av et kypriotisk selskap og videresolgt til Russland.
Kongsbergs HiPAP 351P, et akustisk posisjoneringssystem for undervannsbruk, er blant utstyret som havnet i Russland. Systemet brukes blant annet av offshorenæringen. En tidligere variant ble brukt for å finne MH370-flyet som forsvant i Stillehavet.
Ifølge NRK skal teknologien ha blitt brukt til å utvikle et undervannslyttesystem i havet rundt Kolahalvøya, der hensikten er å beskytte den russiske flåten av strategiske ubåter.
– Våre leveranser ble levert i henhold til daværende eksportregelverk, skriver Charlotte Gjone i Kongsberg Discovery til NRK.
