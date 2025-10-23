Abonner
Kongsberg-utstyr kan ha blitt brukt til russisk forsvar

Undervannsnavigasjon fra Kongsberg er blant vestlig teknologi som skal ha blitt videresolgt til Russland.

Kongsberg-utstyr havnet på avveie. Her er Geir Håøy i Kongsberg-Gruppen.
Kongsberg-utstyr havnet på avveie. Her er Geir Håøy i Kongsberg-Gruppen. Foto: Arash A. Nejad
Arne FenstadArne Fenstad– Journalist
23. okt. 2025 - 08:25

Det er NRK-journalister i samarbeid med europeiske kolleger som har sporet vestlig teknologi på avveie i Russland. Avansert undervannsteknologi, deriblant ulike sensorer, ble kjøpt av et kypriotisk selskap og videresolgt til Russland. 

Kongsbergs HiPAP 351P, et akustisk posisjoneringssystem for undervannsbruk, er blant utstyret som havnet i Russland. Systemet brukes blant annet av offshorenæringen. En tidligere variant ble brukt for å finne MH370-flyet som forsvant i Stillehavet.

Ifølge NRK skal teknologien ha blitt brukt til å utvikle et undervannslyttesystem i havet rundt Kolahalvøya, der hensikten er å beskytte den russiske flåten av strategiske ubåter.

– Våre leveranser ble levert i henhold til daværende eksportregelverk, skriver Charlotte Gjone i Kongsberg Discovery til NRK.

Hurtigbåten Fjordtind og søsterskipet Fjordstrøm går i trafikk i ble levert til Nordland tidligere fjor. Begge har hatt store problemer siden da.

Fortviler over problemer med hybridbåter
Fortviler over problemer med hybridbåter

