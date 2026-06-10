Kongsberg sikter mot 150 milliarder i omsetning

Kongsberg-Gruppen arrangerer kapitalmarkedsdag i dag, og de har lagt fram finansielle mål som viser at den norske våpenprodusenten mener de skal vokse raskere enn resten av forsvarsvarsindustrien de neste fem årene.

Selskapet har som mål å omsette for 100 milliarder kroner i 2029 og 150 milliarder kroner i 2033. Det er nesten en femdobling av de 33 milliardene Kongsberg omsatte for i 2025.

Konsernsjef Erik Lie bekrefter vekstmålene i en børsmelding selskapet har sendt ut.

– Vi er godt posisjonert til å møte forventet vekst og vokse raskere enn den generelle veksten i forsvarsindustrien, sier han.

Han påpeker at Kongsbergs produkter passer fremtidige behov.

Selskapet skriver at de forventer at etterspørselen etter luftvern, missiler og ubemannede våpenstasjoner, inkludert anti-dronesystemer vil være høy framover.

Lie mener imidlertid at selskapet har kapasitet til å møte etterspørselen.

– Vi har en dokumentert evne til å skalere opp produksjonen ved å investere i kapasitet, bygge robuste leverandørkjeder og rekruttere ansatte, sier han.

Kongsberg mener de også er godt posisjonert til å vokse i fremvoksende forsvarssegmenter, som undervannsoperasjoner og romfart for forsvar.

Selskapet opplyser at ordrereserven deres var på 152 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal.

Kongsberg-Gruppen begrunner sin tro på vekst med geopolitisk usikkerhet, lærdom fra pågående konflikter og rask teknologiutvikling.

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– Disse trendene peker alle mot sterk etterspørsel og høyere volumer for forsvarsløsninger, skriver selskapet.

Ved forrige kapitalmarkedsdag i juni 2024, da konsernet besto av en forsvars- og maritim del, var ambisjonen at inntektene skulle stige til 120 milliarder kroner i 2033, skriver E24.

Kongsberg Maritime er nå skilt ut som eget selskap og ble notert på børs i april i år. De har også lagt fram vekstprognoser og forventer å vokse 10 prosent årlig de neste fem årene, skriver Finansavisen.