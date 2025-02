Rekordår for Kongsberg-Gruppen

Det er en økning på 44 prosent sammenlignet med året før.

– Vi har lagt bak oss nok et sterkt år med høy aktivitet i alle forretningsområder og solid lønnsomhet. Ordreinngangen har vært sterk, og vi har signert betydelige kontrakter i 2024, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

I fjerde kvartal 2024 hadde selskapet en omsetning på 13,9 milliarder kroner, en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i 2023.

Høye marginer

Selskapet mottok nye ordre for 44,8 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 31,5 milliarder kroner året før. Dette gir en såkalt book-to-bill-rate på 3,22, som betyr at selskapet mottok over tre ganger så mye i nye ordre som det leverte i perioden.

Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet endte på 1,73 milliarder kroner, med en driftsmargin på 12,4 prosent, en økning fra 1,27 milliarder kroner og 10,7 prosent margin året før. Dette skyldes blant annet en gunstig sammensetning av prosjekter, større volum og effektiv gjennomføring.

For hele 2024 hadde Kongsberg Gruppen et driftsresultat på 6,5 milliarder kroner, opp fra 4,6 milliarder kroner i 2023. Driftsmarginen økte fra 11,3 prosent til 13,3 prosent.

Større utbytte

Styret foreslår et utbytte på 3,87 milliarder kroner, tilsvarende 22 kroner per aksje, hvorav 10 kroner er ordinært utbytte og 12 kroner er ekstrautbytte. Utbetalingen skal skje i to omganger – i mai og oktober.

– Vår utbyttepolitikk tilsier stabilt eller økende utbytte. Det samlede utbyttet på 22 kroner per aksje reflekterer både de sterke resultatene og de positive utsiktene for selskapet, sier styreleder Eivind Reiten.

Overskudd på alle forretningsområder

Alle forretningsområdene bidro til den positive utviklingen i 2024.

Kongsberg Maritime rapporterte en inntektsøkning på 23 prosent til 6,9 milliarder kroner i kvartalet. Økningen var særlig drevet av høy aktivitet innen leveranser til LNG-transportfartøy.

Kongsberg Defence & Aerospace økte omsetningen med 10 prosent til 5,5 milliarder kroner, med sterk vekst i missilprosjekter og leveranser til det amerikanske CROWS-programmet.

Kongsberg Discovery økte driftsinntektene med 8 prosent, mens Kongsberg Digital rapporterte en vekst på 17 prosent, særlig innen salg av simulatorer og digitale tvilling-løsninger.