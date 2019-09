2012 ST-25. Den første reaktoren fra Tokamak Energy er på dette bildet installert i kjelleren under bygning 309 på DTU i Kongens Lyngby. Den bruker konvensjonelle magneter med kobber for å holde plasmaet sammen i kammeret, som har en radius på 25 cm. Magnetfeltet har en styrke på 0,5 tesla. Det egentlige formålet dens var å vise at små reaktorer kan bygges raskt.

(Foto: Martin Jessen)