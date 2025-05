Kolumbus legger ned satsing på teknologi

Kollektivselskapet Kolumbus avslutter sine prosjekter med autonome kjøretøy og bildeling på grunn av intern uro og prisøkning, skriver NRK.

De har vært blant de aktørene som har vært tidlig ute med å teste ny mobilitet. Allerede i 2019 avsluttet de et toårig prosjekt med selvkjørende busser i vanlig trafikk.

I 2022 satte de en stor selvkjørende buss fra Karsan inn i Stavanger sentrum. Nå legge satsingene på is.

I tillegg har det blitt kjent at nye busskontrakter for Nord-Jæren, Jæren og Dalane blir utfordrende for selskapet.

Granskning bekrefter uro

Selskapet er et av Norges største kollektivselskaper. 80 prosent av selskapets ansatte står bak et varsel som forteller om frykt, dårlig ledelse og mistillit.

Ifølge varselet skal ledelsen ha brukt hersketeknikker, reagert med represalier og hatt svake prosesser for medvirkning i endringsarbeid, skriver NRK.

En granskning gjennomført av av advokatfirmaet Arntzen De Besche konkluderer med at det er uro og splittelse i organisasjonen, men at det ikke har foregått trakassering fra direktøren. Den hevder også at arbeidsmiljøet ikke er uforsvarlig.

Elbusser gir kostnadsøkning

Overgang til helelektriske busser vil gi økte innkjøpskostnader og behov for investering i ladeinfrastruktur. Det skal gi en årlig kostnadsøkning på 264 millioner kroner.

Ifølge NRK skal Kolumbus ikke ha varslet fylkeskommunen tidlig nok om de økonomiske konsekvensene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Tar resirkulering av flasker til nye høyder med innovativ 3D-løsning

– Når kontraktene blir så mye dyrere enn i dag, vil det påvirke tilbudet Kolumbus er i stand til å levere, sier fylkesordfører Ole Ueland (H) til NRK.

Han forventer at selskapet kritisk gjennomgår egen drift for å dekke inn merkostnadene.

Kolumbus bekrefter at satsingen på teknologiutvikling nå avsluttes, og de vurderer ytterligere innstramminger. Nedbemanninger utelukkes ikke.