Klager Norge inn for ESA – mener støtte til treprodukter motarbeider det grønne skiftet

Onsdag 9. april sendte de to bransjeforeningene sin klage til ESA. I en pressemelding skriver Betongelementforeningen og Norsk Stålforbund at det grønne skiftet i byggenæringen krever at offentlige myndigheter gjør kunnskapsbaserte beslutninger, når de miljøvennlige byggene skal realiseres. Det bidrar til innovasjon og utvikling hos vareprodusentene, i tillegg til at det skaper forutsigbarhet for investeringer i ny produksjonsteknologi.