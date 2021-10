Kjernebor-gründer Eirik Borg slår tilbake mot Devico etter dom

Gründer Eirik Borg og oppstartsselskapet hans Aziwell ble i vår dømt for bruk av forretningshemmelighetene til eksarbeidsgiveren Devico – i kjølvannet av at de hadde utviklet et konkurrerende produkt. De har nå betalt fem millioner kroner i erstatning etter dommen i lagmannsretten, etter først å ha blitt fullstendig frikjent i tingretten.