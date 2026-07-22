KI-styrte droner tar livet av russiske soldater på minutter

Ifølge Business Insider er den gjennomsnittlige levealderen for en russisk soldat som går inn i kamp i Ukraina på mellom 20 til 30 minutter.

Det meddelte CIA-direktør John Ratcliffe nylig under Pennsylvania Defense and Innovation Summit.

Hovedårsaken er de ukrainske kampdronene som er utstyrt med kunstig intelligens.

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– KI-drevne droner har blitt så spesialiserte, rimelige drapsmaskiner. Og det er derfor vi nå er fire og et halvt år inne i konflikten, uttalte Ratcliffe.

Han mener teknologien er vel så viktig som militær kampstyrke.

I samme artikkel fra Business Insider vises det til to analytikere fra Senter fra strategisk og internasjonale studier (CSIS) at Russland taper rundt 30.000 soldater i måneden, som overgår rekrutteringsandelen på rundt 27.000 soldater i måneden til fronten.

Ifølge CIA-Ratcliffe har Russland bare vunnet ett prosent av Ukrainas totale territorium etter at han ble utnevnt til direktør for 18 måneder siden.

– Tempoet på fremskrittet deres har stoppet opp ettersom Ukraina mestrer nye teknologier, sa Ratcliffe.