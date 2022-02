Kan dra kjappere ut på oppdrag: Nordmenn og amerikanere skrur på hverandres F-35

Den siste tida har 332 skvadron på Ørland flystasjon hatt besøk av to amerikanske F-35A og teknisk personell fra Valkyrje-skvadronen i England.

Formålet har vært å håndtere hverandres fly på bakken og observere hvordan henholdsvis Luftforsvaret og US Air Force utfører klargjøringa av F-35A.

«Cross servicing» er begrepet som brukes på dette samvirket.

Kort varsel

Dette ble også utført tidligere på F-16, men i noe varierende grad. Ifølge major Arvid Lillerud ved den tekniske vedlikeholdsgruppa i 132 luftving skyldes dette at det ofte var nasjonale begrensninger som sperret for samarbeid.

Med etterkommeren F-35A forsøker de seg med en helhetlig tilnærming som er felles for alle brukerne.

Norsk og amerikansk tekniker jobber på et amerikansk F-35A i et shelter på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

I Europa er det så langt USA, England, Nederland og Italia som opererer F-35 i tillegg til Norge. Etter hvert kommer også Danmark, Finland, Polen, Belgia og Sveits.

– Dette gir muligheter å reise ut på kort varsel, med få fly til de forskjellige nasjoners F-35-baser for å samvirke, både i luften og på bakken, uten at vi nødvendigvis trenger å ta med større grupper av teknisk personell. Så dette vil være et stort løft for oss, skriver Lillerud i en e-post.

I videoen under forklarer hans amerikanske kollega Michael Blackford hvordan det amerikanske flyvåpenet ser på det nye samarbeidet som tillater norsk personell å drive teknisk vedlikehold på amerikanske F-35 og amerikansk personell å drive teknisk vedlikehold på norske F-35.

First lieutenant Michael Blackford om det nye tekniske samarbeidet på F-35 mellom USA og Norge. (Foto: Ole Andreas Vekre/Forsvaret)

Erstatter ikke deployering

I ei pressemelding fra Forsvaret understreker oberst Tron Strand, sjef for 132 luftving, at «cross servicing» ikke skal erstatte dagens ordning med deployering og øvelser der de ulike nasjonene tar med seg alt sitt utstyr og personell for å øve og trene i utlandet.

– Dette er et samarbeid som gjør det lettere for oss å samvirke og øve sammen på kortere øvelser som for eksempel éndagsøvelser og lignende med F-35 i våre omgivelser, sier han.

To norske og to amerikanske F-35A takser på Ørland flystasjon. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Det å deployere med F-35 er en ganske ressurskrevende øvelse. For eksempel har vi sett at når Luftforsvaret har dratt til Island for å utføre QRA-oppdrag på vegne av Nato, har fire fly hatt ei reisefølge på om lag 150 personer.

De amerikanske flyene som nylig har besøkt Norge har til daglig sin hjemmebase på RAF Lakenheath i Suffolk i England.

Etter at amerikanske 495th Fighter Squadron ble reaktivert i fjor høst etter nesten 30 års dvale, ankom de første F-35A-flyene 15. desember.

«Valkyries» kalles det amerikanske flyvåpenets første F-35-skvadron som er stasjonert i Europa og amerikanernes eneste enhet utenfor USA som opererer A-versjonen, som også Norge har 34 av.