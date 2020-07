Kabelkrøllet ble til slutt løst – men ikke av kundeservice

Kabler med ukjent eier er et kjent problem for byggeæringen. Som oftest går de under bakken, som Stortinget erfarte under den famøse byggingen av nytt postmottak. Da fant de nye fiberkabler som ingen vissste hvor kom fra, hvor de gikk hen eller hvem som eide dem.

Nå har en huseier på Høvik en tilsvarende problemstilling, men med luftkable, og verken Bærum kommune, nettselskapet eller Telenor kunne hjelpe.

– Dette er ikke strømkabler. Jeg kjenner kun tre aktører som bruker stolper, det er strømleverandører, det er kommunen til veibelysning og det er Telenor. Jeg ville spurt Telenor, sier Morten Schau, kommunikasjonssjef hos Elvia, nettselskapet til Hafslund.

Telenor eier stolpene og minst én kabel

Som sagt, så gjort, og det viste seg at Schau hadde rett.

– Det er Telenors stolper kablene henger mellom, og en av disse kablene er registrert som vår (en coax kabel). Vi har ingen avtaler med andre aktører om å benytte disse stolpene. Vi sendte derfor ut en ordre i går til montør om å undersøke dette nærmere, fordi vi trenger å finne ut om det er våre kabler som da ikke er i bruk, eller se om det er annen aktør som har hengt opp kabler der, og i så fall hvem det kan være. Når dette arbeidet er gjort så vet vi om det er mulig for oss å fjerne både stolper og kabler, noe vi gjerne ønsker å gjøre, skriver Fredrik Tangeraas i kommunikasjonsavdelingen hos Telenor i en e-post til Teknisk Ukeblad.

– Sendte Telenor faktisk ut noen for å sjekke? Hvorfor fikk ikke huseieren beskjed?

– I denne saken kan vi dessverre ikke se å ha mottatt en slik henvendelse, men det kan skyldes en misforståelse hos oss. Vi ønsker uansett å beklage overfor huseieren for problemene de hengende kablene har medført.

Tangeraas skriver også at de jevnlig får denne typen spørsmål, som oftest via nettsidene.

– Da blir det opprettet en sak. Det har også hendt at andre har benyttet våre stolper uten avtale med oss.

Servituttloven

For en vanlig huseier er det ikke enkelt å vite hva slags kabler som henger i luften.

Også Schau hos Elvia bekrefter at problemstillingen med ukjente og eierløse kabler er langt fra ukjent.

Det er den såkalte servituttloven, Lov om særlig råderett over fremmed eiendom, som regulerer kabler som går over annen manns eiendom.

– Den loven setter grenser for hvor sjenerende slike kan være, og hva rettighetshaver kan gjøre. Den sier også at når kablene er ute av drift skal eier rydde opp etter seg. Utfordringen her er jo at ingen vet hvem som er rettighetshaver, sier advokat og partner Anette Thunes i advokatselskapet Føyen Torkildsen – før Telenor erkjente at dette hører inn under dem.

Thunes advarer andre i samme situasjon mot å ta seg til rette. Selv om kablene tilsynelatende er eierløse har ikke tomte- eller huseier anledning til å kutte dem, selv om de er til sjenanse. Thunes sier også at kommunen ikke har noe ansvar for andre kabler enn sine egne.