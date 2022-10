Jupiter er sjeldent klar og tydelig på nattehimmelen i oktober

De som liker å titte på stjerner, har trolig sett den allerede. I oktober og litt videre fremover har vi en sjelden sjanse til å se planeten Jupiter veldig stor og klar på kvelds- og nattehimmelen. Den er godt synlig med klart, jevnt skinnende lys.

Gasskjempen Jupiter er den femte planeten fra sola. Den er nabo til jorda med Mars imellom og er den største planeten i vårt solsystem.

Stephanie Werner er professor ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo og forklarer hvorfor Jupiter er ekstra synlig akkurat nå.

Ta en titt i kveld

– For øyeblikket er Jupiter og jorda på det nærmeste de kan være, og derfor fremstår Jupiter nå som lysest på himmelen sammenlignet med mange år fremover. Planeter beveger seg rundt solen i ellipser med forskjellige hastigheter, og noen ganger stiller de seg på «samme side av solen», som kalles å være i opposisjon. Jupiter kommer i opposisjon omtrent hver 13. måned.

– Både jorda og Jupiter beveger seg i elliptiske baner, og jorda passerer mellom Jupiter og solen i forskjellige deler av banen, det samme gjelder for Jupiter. Derfor er det ganske sjelden at jorda og Jupiter begge samtidig er i opposisjon og er nærmest hverandre, og jo kortere avstanden er, jo lysere er objektet på himmelen, forklarer Werner.

Hun har i en årrekke forsket innen fagområdet planetologi. Hun er også sentral i det planlagte Centre for Planetary Habitability, som nylig har fått støtte fra Forskningsrådet som et senter for fremragende forskning

Nå i oktober og fremover lyser Jupiter klart og tydelig på kvelden og på nattehimmelen. Dette bildet er tatt 9. oktober fra Gamle Oslo med et litt dårlig mobilkamera, og Jupiter ses tydelig ovenfor og litt til venstre for månen. Til tross for lysforurensing fra storbyen er planeten godt synlig. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Lenge til neste mulighet

Det kan bli lenge til neste gang Jupiters bane er slik at den ligger så tett inntil jordbanen. Akkurat nå har vi en sjelden anledning til å se planeten så stor.

I tillegg til selve planeten er det mulig å se de største månene dens, for eksempel med kikkert eller teleskop. Jupiter har nemlig 79 kjente måner. Fire av de største, de såkalte galileiske månene, ble oppdaget av vitenskapsmannen Galileo Galilei i januar 1610.

Jupiters fire store måner fikk navn fra den greske mytologien og er oppkalt etter Zevs elskere og elskerinner – som var Io, Europa, Ganymedes og Callisto.

Andre fakta om gasskjempen

I tillegg til månene har Jupiter også en ring, den ble oppdaget i 1979 av Nasas Voyager-1 og består av støv som har blitt slynget ut fra meteorittnedslag på Jupiters innerste måner. Ringen kan ses på bildet tatt av James Webb-teleskopet øverst i artikkelen.

Jupiter er også kjent for den karakteristiske røde flekken i atmosfæren, og Werner forklarer den slik:

– Dette er et stormsystem som har vart i flere hundre år og som ligger ved planetens 22. breddegrad. Denne røde stormen er stor nok til å sluke vår egen jord to ganger, og det sier litt om størrelsen på Jupiter.

– I april 2023 skal ESA skyte opp Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) for å overvåke noen av Jupiters største måner, utforske månenes indre struktur og potensielle beboelighet. Det blir spennende, sier hun.

I oktober og i kommende måneder er denne spennende planeten ekstra nær jorda og lyser klart og tydelig på nattehimmelen. Kanskje du tar en tur ut og ser etter planeten i kveld hvis det er klarvær?

Sjekk ut andre lysende objekter du kan se i oktober her: https://www.space.com/33619-visible-planets-guide.html

Artikkelen ble først publisert på Titan.uio.no