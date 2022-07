Alle som har bygd platting, hytte, bod eller garasje har stilt seg det samme spørsmålet: Hvor dypt må jeg egentlig grave for at betongfundamentene skal stå støtt år etter år? Enten man graver for hånd eller leier minigraver tar det ofte dager før fundamenteringen er på plass, og man kan begynne på det som er morsomt – selve byggverket.